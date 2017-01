Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mladi levi so bili dejavni med letoma 1966 in 1975, po štirih desetletjih pa so se odločili za ponovno koncertiranje, ob čemer so se jim pridružili še glasbeniki mlajše generacije. Foto: Kreker/December Glasbeni dokumentarec je režiral Dejan Batoćanin, ki je z Ano Kajzer napisal tudi scenarij za film, ki prihaja v kinematografe 19. januarja. Foto: Kreker/December Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dokumentarec o Mladih levih, eni prvih slovenskih električnih zasedb

Glasbeni dokumentarni film Mladi levi: Polnost časa

19. januar 2017 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V kinematografe prihaja dokumentarec o glasbeni skupini Mladi levi, ki je v 60. in 70. letih razgibala občinstva po celotni Jugoslaviji. Film Mladi levi: Polnost časa podpisuje režiser Dejan Batoćanin, v njem pa spremljamo zasedbo, katere člani so se po štirih desetletjih odločili za ponovno koncertiranje.

Mladi levi, ustanovljeni leta 1966, so si nadeli ime po filmu The Young Lions, ki ga je leta 1958 po romanu Irwina Showa posnel Edward Dmytryk. V zasedbi so skozi leta med drugim igrali Jernej Podboj, Bor Gostiša, Tomaž Habe, Janez Bončina - Benč, Jernej Jung, Stanko Arnold in Petar Ugrin ter pomembno soustvarjali zgodovino slovenske oziroma širše jugoslovanske popularne kulture.

Glasbeniki s poslanstvom

V najnovejši zasedbi so se članom zasedbe pridružili trije glasbeniki mlajše generacije, in sicer Igor Matković, Peter Ugrin ter Matevž Šalehar - Hamo. Med najbolj znane skladbe Mladih levov med drugim spadajo A Man With A Mission (Človek s poslanstvom), Oda Ireni, Poljubi me in pojdi, Zaznamovan ter Mala terasa.



S festivalov v kinodvorane

Scenarij poleg Batoćanina podpisuje Ana Kajzer, ki je ob Liji Pogačnik tudi producentka filma. Oblikovalec zvoka je Sašo Kalan, snemalec zvoka pa Vincent Laurence. Za montažo je poskrbel Batoćanin, fotografija pa je delo Janeza Štucina. V filmu nastopajo Jernej Jung, Janez Bončina - Benč, Tomaž Habe, Dušan Kajzer, Matevž Šalehar - Hamo in Jernej Podboj.

Glasbeni dokumentarec je bil premierno prikazan v tekmovalnem programu Festivala slovenskega filma 2016, predvajali so ga na sklepu Festivala evropskega in mediteranskega filma 2016 v Piranu in na festival MUVI v Lizboni.

Film Mladi levi: Polnost časa prihaja v slovenske kinematografe v četrtek, 19. januarja, na prvi projekciji ob 16. uri v Kinu Komuna bo prisotna tudi ekipa filma. Napovednik za dokumentarec si lahko pogledate spodaj.

P. G.