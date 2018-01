Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Irska pevka Dolores O'Riordan je med krajšim delovnim postankom v Londonu nenadno umrla. Vzrok smrti še ni znan, stara pa je bila 46 let. Foto: Reuters Dodaj v

Dolores O'Riordan

(1971 - 2018)

15. januar 2018 ob 21:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslušala sem očetovo jodlanje, ga posnemala in se sčasoma naučila, kako to gre. Potem pa so se začeli pojavljati glasbeniki, ki so to počeli, na primer Sinéad O’Connor in Siouxsie iz Siouxsie and the Banshees ter celo Peter Harvey. Te elemente smo lahko vključili v format The Cranberries, ker so pogosto uporabljani tudi v irski religiozni glasbi.

Ana Jurc