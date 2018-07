Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Drago Jančar v novem delu Postaje piše tako o tragičnih trenutkih balkanske in evropske zgodovine kot o lepih, tihih zasebnih trenutkih in omenja znane osebnosti, s katerimi je križal svoje "postaje". Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Drago Jančar

(1948)

11. julij 2018 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Seveda je grozno, kakšne neumnosti in surovosti se kopičijo na internetu in drugod, toda kar se kulture ali bolje rečeno umetnosti, visoke umetnosti tiče, se ne bojim zanjo. Saj nikoli ni uživala široke popularnosti, zmeraj je bila to, v dobrem smislu, nekoliko elitna zadeva. In čudno pravična: ni bila odvisna od denarja ali socialnega položaja. Nastajala in brala se ni samo v salonih, ampak tudi v skromnih predmestnih izbah.

