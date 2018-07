Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pred nedavnim je pianistka prejela zlati red za zasluge za življenjsko delo. Foto: BoBo Dubravka Tomšič Srebotnjak je častna članica Slovenske filharmonije in ena najuspešnejših koncertnih pianistk 20. stoletja. Foto: BoBo Sorodne novice Zlati red za zasluge pianistki herojske moči Dubravki Tomšič Srebotnjak Dodaj v

Dubravka Tomšič Srebotnjak – "po najtežjih odlomkih z navidezno lahkotnostjo"

Svetovno znana pianistka na turneji po Južni Ameriki

19. julij 2018 ob 13:09

Montevideo - MMC RTV SLO, STA

Po nedavnem nastopu v Teatru Colon, najpomembnejšem gledališču v Buenos Airesu, svetovno priznana slovenska pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak nadaljuje turnejo po Južni Ameriki. Nocoj jo čaka nastop v Montevideu, kjer bo s tamkajšnjim filharmoničnim orkestrom nastopila kot solistka v osrednjem urugvajskem gledališču, Teatru Solis.

V Buenos Airesu je nastopila konec preteklega tedna, in sicer z deli Domenica Scarlattija, Ludwiga van Beethovna, Alojza Srebotnjaka in Frederica Chopina. Po podatkih Veleposlaništva RS v Buenos Airesu ji je prisluhnilo več kot 2.000 ljudi. Občinstvo je bilo navdušeno, sporočajo, po dolgem aplavzu in vzklikih pohval pa mu je namenila še dva dodatka, v katerem je zaigrala skladbi Franza Liszta in Johanna Sebastiana Bacha.

Z lahkoto po najtežjih glasbenih odlomkih

Glasbena kritičarka Laura Ferrarini je po koncertu med drugim zapisala, da se Dubravka Tomšič Srebotnjak s svojimi bogatimi izkušnjamipo najtežjih glasbenih odlomkih sprehaja z navidezno lahkotnostjo. Njen slog je zelo natančen in na koncertu je bilo mogoče uživati v veličini klavirja, lepoti Beethovna in romantiki Chopina, njene besede povzema veleposlaništvo.

V dvorani, posvečeni prijatelju Claudiu Arrauu

Prihodnji teden, 25. julija, bo nastopila še v Santiagu v Čilu, kjer bo izvedla recital v Teatru Municipal, v dvorani, poimenovani po čilskem pianistu Claudiu Arrauu. Ta je bil prvi, ki je po tem, ko jo je slišal igrati kot deklico, njenim staršem svetoval, naj ji omogočijo šolanje v tujini. Pianista sta ostala v dobrih odnosih vse do Arrauove smrti leta 1991.

Dubravka Tomšič Srebotnjak se je rodila leta 1940 v Dubrovniku in diplomirala na newyorški glasbeni šoli Juillard. Pozneje se je šolala pri velikem Arthurju Rubinsteinu. V svoji bogati karieri je nastopila skoraj na vseh svetovnih odrih ter kot solistka ali z največjimi svetovnimi orkestri izvedla več kot 4.000 koncertov. V svojem repertoarju ima najpomembnejšo klavirsko literaturo različnih slogovnih obdobij. Je častna članica Slovenske filharmonije.

Pianistki, ki spada med najuspešnejše koncertne pianiste 20. stoletja, je pred nedavnim predsednik republike Borut Pahor podelil najvišje državno odlikovanje, zlati red za zasluge RS.

M. K.