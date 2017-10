Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ennio Morricone (1928) je na svojih turnejah večkrat sodeloval z madžarskimi zasedbami in zbori. Leta 2005 je zložil tudi glasbo za film Fateless, posnet po romanu madžarskega nobelovca Imreja Kertesza, naslovljenem Brezusodnost. Foto: AP V svoji karieri je Morricone prejel številne nagrade - med njimi tri grammyje, dva zlata globusa, oskarja za glasbeno podlago za Tarantinov film Podlih osem, oskarja za življenjsko delo in nagrado polar, ki velja za Nobelovo nagrado za glasbo. Foto: EPA Sorodne novice Poslovil se je Morriconejev žvižgač Alessandro Alessandroni Nastop Ennia Morriconeja za brezdomce v Vatikanu

Ennio Morricone bogatejši še za madžarski red za zasluge

Še eno priznanje za živo skladateljsko legendo

20. oktober 2017 ob 21:21

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Italijanskemu skladatelju Enniu Morriconeju, ki se ponaša z mnogimi lovorikami, med katerimi je tudi častni oskar za življenjske dosežke, so na Madžarskem pred srednim koncertom v tamkajšnji prestolnici podelili madžarski red za zasluge.

Ennia Morriconeja (1928) so z madžarskim redom za zasluge, poimenovanim srednji križ, nagradili za njegov prispevek k popularizaciji madžarske glasbe. Na svojih turnejah je večkrat sodeloval z madžarskimi zasedbami in zbori, napisal pa je tudi glasbo za film Fateless iz leta 2005. Gre za filmsko priredbo romana Brezusodnost, ki ga je napisal madžarski nobelovec Imre Kertesz.

Leone, Scorsese, Tarantino …

Morricone je na glasbeno pot stopil kot trobentač, zaslovel pa je z danes ponarodelimi skladbami za špagetivesterne Sergia Leoneja iz 60. let prejšnjega stoletja.

Skozi svojo dolgo kariero je napisal več kot 500 skladb za filme, najbolj znana pa je njegova glasba za trilogijo Leonejevih vesternov, ki vključuje filme Za prgišče dolarjev, Za dolar več ter Dobri, umazani, zli. Večkrat je sodeloval tudi z režiserjema Martinom Scorsesejem in Quentinom Tarantinom, med drugimi v celovečercih Nedotakljivi in Ubila bom Billa.

… Almodovar, DePalma, Polanski, Stone

Morriconejevo glasbo je mogoče slišati tudi v filmih Pedra Almodovarja, Briana DePalme, Romana Polanskega in Oliverja Stona. Žanrsko se ni nikoli omejeval ter je pisal glasbo tako za vesterne in kriminalke kot za drame, srhljivke, komedije in romantične drame.

Njegova glasba vsa ta leta navdihuje več rodov popularnih glasbenikov v različnih žanrih, od rocka in hiphopa do metala in elektronske glasbe.

Ennio Morricone se je na podelitvi zahvalil za priznanje in dodal, da je sprejetje madžarskega reda za zasluge zanj velika čast, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Izročitvi reda sta prisostvovala madžarski predsednik Janos Ader in premier Viktor Orban.

P. G.