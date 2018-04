Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Federico Fellini (1920-1993) velja za enega najvplivnejših filmarjev 20. stoletja. Poleg nagrad na festivalih v Cannesu in Benetkah je dobil tudi štiri oskarje za tujejezični film ter nekaj mesecev pred smrtjo leta 1993 še oskarja za življenjsko delo. Foto: AP Zbirko doslej nerazstavljenih 41 risb je Fellini zapustil svojemu maskerju Rinu Carboniju, ta pa svojemu sinu Adrianu. V Rimu bodo na ogled od 21. aprila. Foto: Galerija Ars Perpetua Sorodne novice Siceršnji glas Barta Simpsona v nadrealističnem iskanju Fellinija "Fellini, Bergman in Kurosawa stopijo v bar ..." Dodaj v

Fantastične vizije Federica Fellinija se bodo razodevale v Rimu

Razstava risb ikone italijanskega filma

17. april 2018 ob 10:03

Rim - MMC RTV SLO, STA

Italijanski režiser Federico Fellini je pred leti na vprašanje, zakaj riše like iz svojih filmov, odgovoril, da je to zanj način, kako se soočiti s filmom iz oči v oči in spoznati njegovo naravo.

Zbirka še nikoli prej razstavljenih risb, ki jo je Federico Fellini zapustil svojemu maskerju Rinu Carboniju, ta pa svojemu sinu Adrianu, bo na ogled v Rimu. Postavitev v rimski galeriji Ars Perpetua, naslovljena Fantastiche visioni (slov. Fantastične vizije), bo vključevala 41 risb, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Risarski začetek ustvarjalne poti

Leta 1920 v Riminiju rojeni Fellini se je v svoji karieri sprva posvečal risanju. Med drugim je kot avtor humornih vinjet sodeloval z italijanskim satiričnim časopisom Marc'Aurelio.

S filmom se je prvič srečal, ko se je leta 1946 skupaj še s petimi avtorji podpisal pod scenarij filma Roberta Rossellinija, naslovljenega Paisa. Svoj filmski prvenec Varietejske luči je posnel leta 1950, s filmom Postopači pa je že tri leta pozneje odnesel nagrado z beneškega filmskega festivala.

In tudi skozi leta je prejel vrsto priznanj - poleg nagrad na festivalih v Cannesu in Benetkah tudi štiri oskarje za tujejezični film ter nekaj mesecev pred smrtjo leta 1993 še oskarja za življenjsko delo.

Od socialne kritičnosti do nadrealizma

V Fellinijevih zgodnejših delih je zaznati socialno kritičnost neorealizma, pozneje pa je v filme vključeval osebno perspektivo, polno avtobiografskih in psihoanalitičnih vložkov, ki jo je predstavljal z nadrealistično filmsko govorico. Med njegovimi najbolj znanimi filmi so Sladko življenje, Osem in pol ter Amarcord.

Razstavo Fantastiche visioni bodo v Galeriji Ars Perpetua v Rimu odprli 21. aprila.

P. G.