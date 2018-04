Festival Ljubljana: Takšne izjave predstavljajo grob in nedopusten poseg cerkvene institucije v naš neodvisni umetniški program

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Festivalu Ljubljana opozarjajo, da zaradi spremembe lastništva in posesti cerkve v poletnem gledališču ali Viteški dvorani izvajanje prireditev ne bo mogoče oziroma bo bistveno omejeno. Foto: BoBo Sorodne novice Upravno sodišče: Križevniška cerkev pripada križnikom, ne Festivalu Ljubljana Križevniška cerkev odromala nazaj v roke križniškega redu Dodaj v

26. april 2018 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Upravno sodišče je pred kratkim pritrdilo odločitvi ministrstva za kulturo o vrnitvi križevniške cerkve križnikom - s cerkvijo v kompleksu ljubljanskih Križank zdaj upravlja Festival Ljubljana, kjer so napovedali postopek pred Vrhovnim sodiščem RS.

"Odločitev Upravnega sodišča spoštujemo, vendar se z njo ne strinjamo, saj je po našem mnenju nepravilna in nezakonita," so predstavniki Festivala Ljubljana zapisali v odzivu in najavili, da bodo zato nadaljevali sodni postopek pred vrhovnim sodiščem.

"Izrednega pomena za delovanje Festivala Ljubljana"

Pojasnili so, da je križevniška cerkev izrednega pomena za delovanje Festivala Ljubljana, saj služi za izvajanje kulturnega programa javne službe: "Festivalu Ljubljana bo brez uporabe Križevniške cerkve bistveno okrnjena možnost za opravljanje kulturne dejavnosti, saj cerkve ni mogoče nadomestiti z drugo nepremičnino oziroma bi bila nadomestitev povezana z nesorazmernimi stroški."

Upravno sodišče je glede križevniške cerkve nazadnje zavrnilo pritožbo Mestne občine Ljubljana (Mol) in Festivala Ljubljana ter potrdilo dobro leto stari odločitvi ministrstva za kulturo, da je treba križevniško cerkev po 26 letih denacionalizacijskega postopka vrniti v last in posest križniškemu redu.

Cerkev bi prostore dala v najem

Prior križniške cerkve Janko Štampar je ob naznanitvi odločitve upravnega sodišča za časnik Dnevnik izrazil zadovoljstvo in dejal, da so v prihodnje Festivalu Ljubljana pripravljeni cerkev dajati v najem, "a bomo mi odločali, katere prireditve so lahko v njej. Takšne, ki bi bile naperjene proti Cerkvi, zagotovo ne".

V zavodu pa so ob omenjeni izjavi poudarili, da so bili v 66-letni zgodovini vselej neodvisni in niso dovolili, da bi jim kdor koli krojil umetniški program.

"Izkazalo se je, da so bili naši strahovi upravičeni"

V sporočilu je povzeto, da so se v medijih pojavile izjave Štamparja in še nekaterih drugih, denimo: "Ne bi dovolili, da bi v njej pel kakšen perverznež, na pol homoseksualec, kar se je v Križankah že dogajalo." Takšne izjave po presoji Festivala Ljubljana pomenijo "grob in nedopusten poseg cerkvene institucije v neodvisni umetniški program Ljubljana Festivala in tudi sicer v svobodo umetniškega ustvarjanja. Izhajajoč iz Štamparjeve izjave je prav tako jasno, da si je težko zamisliti sobivanje z nekom, ki ima tako groba in izključujoča stališča, ki mejijo na kršenje posameznikovega dostojanstva."

Dodali so, da so na takšno ravnanje opozarjali skozi celoten upravni postopek, vendar se ministrstvo za kulturo in nato upravno sodišče do tega nista opredelila, "še več, izkazalo se je, da so bili naši strahovi upravičeni", so zapisali in ob tem opomnili, da je ministrstvo za kulturo cerkev že vrnilo Festivalu Ljubljana. Po pritožbi križnikov na upravnem sodišču pa je slednje zadevo vrnilo v ponovno obravnavo ministrstvu za kulturo.

"Najbolj neverjetno in pravno perverzno je, da je ministrstvo, minister Peršak, z istimi argumenti, kot jih je ministrstvo za kulturo uporabilo za vrnitev cerkve Festivalu Ljubljana, zdaj enake argumente uporabilo za vrnitev Križevniškemu redu. Težko se je znebiti občutka, da je posredi nerazumljiva politična igra, ki škodo povzroča kulturnemu dogajanju v Ljubljani in posledično z izgubo lokacije zmanjšuje svobodni javni prostor umetniškega ustvarjanja," menijo v zavodu.

Na Festivalu Ljubljana so opomnili še, da zaradi spremembe lastništva in posesti cerkve v poletnem gledališču ali Viteški dvorani izvajanje prireditev ne bo mogoče oziroma bo bistveno omejeno.

