Filmska recenzija: Kursk, prekletstvo globine

O nesreči ruske jedrske podmornice

9. december 2018 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ko je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja padel berlinski zid, tista stvarna manifestacija geopolitičnega koncepta železne zavese, v kateri se je udejanjala vsa brutalnost in absurdnost povojne delitve Evrope (in preostalega sveta) na dva nasprotna, sovražna si ideološka bloka, med evropskimi narodi pa je znova zaživel duh solidarnosti in medsebojnega sodelovanja, smo številni iskreno verjeli, da je pred nami nova, drugačna doba, v kateri ne bo prostora za stare delitve in spore.

In v kateri bodo pravice in dostojanstvo posameznika vedno pred interesi politike in kapitala. Evropa je kmalu odločno krenila na pot združevanja, nekoč smrtni sovražnici, Združene države in Rusija, pa sta povsem spremenili retoriko in načela svojega delovanja. Spomnimo se na primer samo na Jelcina, ki je rušil vse stereotipe o vodilnem ruskem politiku.

A nato se je v avgustu leta 2000 zgodil Kursk – nesreča ruske jedrske podmornice. Med vajami ruske mornarice je niz težko predvidljivih okoliščin pripeljal do dveh eksplozij, ki sta ubili večino posadke, nekaj preživelih pa v poškodovani podmornici poslali na dno, na globino okrog 100 metrov. Začelo se je reševanje, ki so ga spremljali po vsem svetu.

Dotlej je bil Kursk znan le kot ruski kraj, kjer se je odvijala največja tankovska bitka med drugo svetovno vojno. Po tej nesreči pa je večina sveta dodobra spoznala Kursk, rusko podmornico razreda Antey, in njegovo posadko. Sploh prvič se je namreč javno govorilo o nesreči znotraj ruske vojske. In prvič se je javno razkrilo toliko informacij. Tako je bilo najprej videti, da bomo tudi tu zagledali spremenjeni obraz Rusije – drugačno, bolj človeško Rusijo.

A zgodilo se je nasprotno. Novi predsednik Rusije, ki je položaj zasedel le kak mesec ali dva pred tem, je namreč sklenil, da so ruske vojaške skrivnosti pomembnejše od življenj posameznikov, ruskih vojakov, ki so bili ujeti v podmornici. In ta predsednik je bil Vladimir Putin.

V grobem je to izhodišče, ki so ga imeli na voljo ustvarjalci filma, evropske visokoproračunske koprodukcije z naslovom Kursk, prekletstvo globine. Vsekakor zanimivo izhodišče, ob katerem je vznemirjenje stopnjeval še podatek, da se bo režije lotil Thomas Vinterberg. Tisti danski režiser, ki se ga morda kdo še spomni kot cineasta, ki je ob Larsu von Trierju spočel eno najbolj vznemirljivih filmskih gibanj sodobnega avtorskega filma – Dogme 95.

Begalo je sicer dejstvo, da je bil projekt videti kot tiste vrste produkcija, proti kateri sta se Vinterberg in Trier nekoč tako goreče borila. A hkrati mu je to dodajalo tudi nekaj vznemirljive negotovosti, saj smo se številni spraševali, kako se bo Vinterberg projekta lotil.

No, žal je treba reči, da je Kursk, prekletstvo globine precej konvencionalen visokoproračunski projekt, ki premore le malo avtorskega, ob tem pa se umaže celo s pretiranim odmerkom politične korektnosti. Lik predsednika Putina in njegova vloga pri reševanju sta preprosto izpuščena. Postreže pa nam z razmeroma brezosebno, zglajeno, čeprav mestoma domiselno stilizirano in predvsem vse preveč zavestno brezbarvno, ne konfliktno in ne provokativno zgodbo, ki želi biti všečna in sprejemljiva za vse. Tako nas je prijetno presenetil le neintuitivni pristop h kadriranju alternacije med podvodnimi in nadvodnimi prizori, ki daje slutiti, da je Vinterberg vendarle ohranil nekaj svojega iskrivega duha iz obdobja Dogme.

Denis Valič iz oddaje Gremo v kino na 3. programu Radia Slovenija (ARS)