Forum Tomizza o azilu, dobi zidov in večkulturnosti

Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza so ustanovili v spomin na istrskega pisatelja Fulvia Tomizzo, ki je zaradi svoje kulture, identitete in nacionalnosti sprejemljiv za vse etnične skupine, ki poseljujejo pokrajine ob severnem Jadranu. V prvih letih so se na srečanjih ukvarjali predvsem z literarnim opusom pisatelja, zatem pa se usmerili tudi v iskanje odgovorov na aktualna vprašanja. Foto: Forum Tomizza