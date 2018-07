Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Orkester Sarajevske filharmonije je prvi profesionalni simfonični orkester v Bosni in Hercegovini, njegove korenine pa segajo v zasedbe, ustanovljene med avstro-ogrsko vladavino. Vse od leta 1923 je filharmonični orkester Bosne in Hercegovine eden od stebrov njene glasbene kulture. Foto: saph.ba Živa Ploj Peršuh je dirigirala Orkestru Slovenske filharmonije, Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija in Simfoničnemu orkestru Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru ter je redna gostja v Slovenskem narodnem gledališču v Ljubljani, kjer je pred kratkim dirigirala operi Madama Butterfly in Salome ter moderni balet Simfonija otožnih pesmi na glasbo Góreckega kot poklon režiserju Tomažu Pandurju. Foto: Darja Štravs Tisu Dodaj v

Generacija '99: česa se lahko naučimo od mladih, ki so dočakali konec prve svetovne vojne?

Umetniški dogodek Generacija '99 v CD-ju v posvečen 100. obletnici konca prve svetovne vojne

13. julij 2018 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sklopu Ljubljana Festivala bo nocoj v Gallusovi dvorani zaživel umetniški dogodek Generacija '99. Z njim bodo počastili 100. obletnico konca prve svetovne vojne ter spomnili na številne mlade, ki "so s svojimi srci in telesi tkali vojni mozaik, ki še zdaleč ni pozabljen".

Osrednji del umetniškega dogodka bo simfonični koncert, na katerem bodo zazvenele skladbe Slavka Osterca, Alfreda Caselle, Mauricea Ravela, Luciana Beria in Petra Eotvosa.

Izvedel ga bo Mednarodni orkester Ljubljana v sodelovanju z Orkestrom Sarajevske filharmonije, solistka bo mlada italijanska pianistka Viviana Lasaracina. Glasbeno vodstvo je zaupano dirigentki Živi Ploj Peršuh.

Glasbeniki prihajajo iz različnih držav: največ jih je iz Slovenije, Bosne in Hercegovine in Italije, pa tudi s Kosova, iz Turčije, Južne Koreje in Argentine. Vsi skupaj prihajajo iz več kot 20 držav.

Sto let pozneje nova generacija '99 odrašča brez strahu

Generacija mladih, rojenih leta 1899, je doživela izjemne izgube. Obenem je ponavljanje enakih družbenopolitičnih razmer od ene generacije do druge grozljivo. Zavezuje nas, da se spet spoprimemo z uspehi in napakami preteklih bojev in se ne nehamo spraševati, kaj od tega je dalo pozitiven izid za generacijo, rojeno leta 1999.

Sporočilo projekta zato na mesto prihodnosti postavlja mlade ljudi in njihove sposobnosti. Najpomembnejši vodili drevišnjega dogodka sta: "Nikoli in nikdar ne smemo dovoliti vojn" ter "Mladi ljudje, njihovi potenciali, talenti in kreativnost, pa tudi njihov obči prispevek k družbi so neprecenljivi."

Mednarodni orkester Ljubljana nastopa v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Srbiji, Španiji, Združenem kraljestvu in na Hrvaškem. Je del Evropskega kariernega centra za umetnike - Triple Bridge, ki podpira njegov razvoj. Z orkestrom želi mladim glasbenikom omogočiti izkušnjo igranja v simfoničnem orkestru s priznanimi profesorji, dirigenti in solisti.

Orkester Sarajevske filharmonije je prvi profesionalni simfonični orkester v Bosni in Hercegovini in je vse od leta 1923 eden od stebrov glasbene kulture ter temeljna glasbena ustanova, ki je bistvena za Sarajevo in Bosno.

Producenti nocojšnjega dogodka so Evropski karierni center za umetnike - Triple Bridge, Ljubljana Festival, Mittelfest Čedad in evropski projekt Music up close network.

