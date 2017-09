Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mednarodni zborovski festival Zbogom orožje, pozdravljena pesem odpirajo pevci Zbora Slovenske filharmonije, ki ga vodi Martina Batič. Foto: Slovenska filharmonija Festival zborovske pesmi so si zamislili kot poklon vsem žrtvam prve svetovne vojne in tudi oddolžitev spomina na vse preživele ob soški fronti, ki so posledice vojnih grozot še dolgo trpko občutili. Foto: BoBo Dodaj v

Glasbeni poklon žrtvam prve svetovne vojne: Pesem kot upanje v prihodnosti brez vojn

Zbogom orožje, pozdravljena pesem

21. september 2017 ob 12:58

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Tam, kjer so stoletje nazaj odzvanjale eksplozije in streli, bo v teh dneh zadonela pesem. S prvim mednarodnim zborovskim festivalom Zbogom orožje, pozdravljena pesem se bodo v baziliki na Sveti gori poklonili vsem žrtvam prve svetovne vojne in se pridružili opozorilom o nesmiselnosti vsakršnih vojn.

Prireditev se bo danes začela s koncertom Zbora Slovenske filharmonije, ki ga vodi Martina Batič. Festival, ki sodi v sklop evropskega projekta Združenja profesionalnih pevskih zborov TENSO 14-18: Poezija in glasba, bo povezal štiri koncerte vrhunskih profesionalnih pevskih zborov iz Slovenije, Hrvaške in Latvije, zadnji koncert pa bodo oblikovali mladi pevci, združeni v Evropski komorni zbor Tenso.

Z besedili iz prve svetovne vojne

Drevišnjemu koncertu bo jutri sledil nastop Latvijskega radijskega zbora, prav tako na Sveti gori, v soboto pa koncert zbora Hrvaške radiotelevizije v novogoriškem kulturnem domu. Festival se zaključuje v nedeljo s koncertom zbora Tenso v cerkvi na Kostanjevici nad Novo Gorico. Prva prireditev se bo začela s skladateljsko delavnico, kjer bodo mladi skladatelji za svoje skladbe uporabili besedila iz prve svetovne vojne.

Glasba in kultura med prvo svetovno vojno

V soboto bo na gradu Kromberk potekal mednarodni znanstveni simpozij s temo Glasba med 1. svetovno vojno, na katerem bodo sodelovali ugledni muzikologi, etnomuzikologi, sociologi, zgodovinarji in slavisti. Vse do konca festivala bo na gradu Kromberk na ogled razstava, ki jo je pripravila vodja glasbene zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Alenka Bagarič. Tema razstave je posvečena glasbi in kulturi med prvo svetovno vojno.

Na nekdanji soški fronti zapoje več kot 600 pevcev

Posebno pozornost namenjajo ljubiteljskemu petju in ljubiteljskim zborom na Zborovski transverzali na Poti miru. Slednja bo potekala 23. septembra, vanjo se bodo vključili primorski in zamejski zbori ter kakovostni zbori iz drugih krajev Slovenije in Italije. Na transverzali bo nastopilo več kot 600 pevcev na osmih različnih lokacijah - v Logu pod Mangartom, Kobaridu, Tolminu, Prevali nad Novo Gorico, Sabotinu, Doberdobu, Svetem pri Komnu in Gorici.

Festival TENSO posvečajo spominu na krute boje ob soški fronti, v kateri so sodelovali pripadniki več kot dvajsetih narodov. S pesmijo na ustih so mladi rekruti odhajali na fronto, pesem je bodrila njihovega duha na bojni črti ter jim v tesnobnih urah preživetja vlivala pogum, prav pesem pa je bila tudi tolažnica vsem udeležencem na fronti in tudi v zaledju.

Festival zborovske pesmi je tako pravi poklon vsem žrtvam prve svetovne vojne in tudi oddolžitev spomina na vse preživele ob soški fronti, ki so posledice vojnih grozot še dolgo trpko občutili. Soška fronta se je v zgodovino vpisala po krvavih bitkah in novi vojaški strategiji, ob tem pa zgodovina beleži še dragoceno edinstvenost. Na nobeni drugi vojaški fronti v Evropi vojaki niso znali tako ubrano zapeti v zboru kot prav na krvavih poljanah Soške doline. Festival najboljših in srčnih pevcev Evrope bo zvenel v spomin in kot upanje prihodnosti brez vojn in s pesmijo na ustih, so sporočili organizatorji.

M. K.