Občina namerava poiskati zasebnega vlagatelja, ki bi obnovil grad Rihemberk. Foto: BoBo Grad je od poletja, ko so ga odprli za javnost, obiskalo 2500 ljudi. Foto: BoBo

Grad Rihemberk naj bi v življenje prebudil zasebni vlagatelj

Grad v Braniku je novogoriška mestna občina začela obnavljati v letošnjem letu.

23. oktober 2017 ob 16:20

Branik - MMC RTV SLO, Radio Koper

Z denarjem iz evropskega projekta Restaura so pokrili projektne stroške. Z lastnimi sredstvi pa so ga poleti obnovili v takšni meri, da so grajska vrata odprli za javnost.

Ker Evropa ne bo več soinvestirala tovrstnih naložb, namerava občina v prihodnje poiskati zasebnega vlagatelja. V Sloveniji je omejeno število potencialnih podjetnikov, ki bi vstopili v javno-zasebno partnerstvo, zato bodo vlagatelja iskali tudi v tujini.

Revitalizacija mogočnega gradu Rihemberk je ocenjena na več milijonov evrov. Mestna občina ga bo obnovljala postopno vendar tako visokega finančnega zalogaja sama ne bo zmogla. Poleti so na gradu opravili nujna vzdrževalna dela in ga odprli za javnost. Kako bo potekala obnova v prihodnosti je pojasnila Andreja Trojar Lapanja iz projektne pisarne. "Uprava mestne občine trenutno pripravlja šest vsebin, ki bodo posledično prijavljene na javne razpise, oziroma določene vloge so že v obravnavi. Okvirna vrednost vseh teh aktivnosti ocenjujemo da bo nekje nad 500 tisoč evrov, kar je za postopni pristop pomembne finančni obseg," je dodala.

Občina namerava po modelu javno-zasebnega partnerstva poiskati zasebnega vlagatelja. Kar pomeni, da bi del gradu obnovil najemnik in ga določeno obdobje tržil. Ali so zasebnega vlagatelja že dobili smo vprašali Natašo Kolenc, vodjo projekta Restaura na novogoriški občini. "Interesi so bili, želje so. Marsikdo bi si želel imeti na gradu svojo dejavnost in sicer od zelo majhnih zasebnih podjetnikov do večjih. Je pa težava, ker postavitev osnovnih funkcij v stanju kakršen je Rihemberk sedaj zahteva relativno veliko sredstev, da sploh prideš do uporabnih prostorov," je sklenila.

Poleg tega pa je število tovrstnih interesentov v Sloveniji omejeno zato bodo vlagatelja iskali tudi v tujini. Grad je od poletja, ko so ga odprli za javnost, obiskalo 2500 ljudi.

Nataša Uršič, Radio Koper