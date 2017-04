Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prejšnja stavka scenaristov - stodnevna prekinitev dela v letih 2007/08 - je kalifornijsko filmsko industrijo stala 2,1 milijardi dolarjev. Foto: Reuters V samem jedru spora je revolucija, ki smo ji bili priča v zadnjih letih: podjetja, kot so Netflix Inc, Amazon in Hulu so na glavo obrnila tradicionalni model fiksnih "sezon" nadaljevank, v katerih je bilo praviloma po 22 epizod, objavljanih v tedenskih odmerkih. Novi trendi narekujejo bistveno manj epizod - včasih jih je v celi sezoni le osem ali deset - scenaristi pa so še vedno plačani po epizodi. Foto: Reuters Stavka pred osmimi leti je močno pretresla industrijo: na ulico so šli iz solidarnosti tudi mnogi igralci znanih serij, ki so jih v tem obdobju nehali snemati. Foto: Reuters Nobena stran pogajanj zaenkrat še ne komentira javno, jasno pa je, da bi morebitna stavka najhitreje vplivala na večerne šove, med katerimi so The Late Show (CBS), The Daily Show (Comedy Central) in Saturday Night Live (NBC); vsi se zanašajo na velike ekipe scenaristov, ki vsak teden sproti klepajo aktualne politične šale. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Grožnja za "zlato dobo televizije"? Scenaristi na pragu stavke

Čas za pogajanja se izteka

30. april 2017 ob 18:21

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Morda pa se predsedniku Trumpu po stotih dnevih na položaju le obeta predah od kritik iz vrst popkulture. Večerni pogovorni in satirični šovi, tudi NBC-jev Saturday night Live, bodo prvi začutili posledice, če se bo hollywoodski scenaristični ceh (WGA) res odločil za stavko, s katero grozi.

Medijski analitiki že svarijo, da bi stavka in posledični mrk številnih serij in oddaj sprožil dokončni prehod gledalcev k ponudnikom vsebin na zahtevo.

Če padejo v vodo še zadnja pogajanja, ki se odvijajo ta konec tedna, Hollywoodu grozi stavka približno devet tisoč televizijskih in filmskih scenaristov. Zadnji rok za dosego dogovora z Zvezo filmskih in televizijskih producentov (AMPTP) je ponedeljek zvečer.

"Stavka, pa čeprav kratka, bo občinstvo preusmerila od satelitskih in kabelskih platform k digitalnim," je prepričan Jonathan Handel, odvetnik in urednik pri reviji Hollywood Reporter. O zadnji veliki stavki hollywoodskih scenaristov, ki se je odvijala v letih 2007-08, je celo napisal knjigo.

V zlati dobi televizije so scenaristi plačani manj

V samem jedru spora je revolucija, ki smo ji bili priča v zadnjih letih: podjetja, kot so Netflix Inc, Amazon in Hulu so na glavo obrnila tradicionalni model fiksnih "sezon" nadaljevank, v katerih je bilo praviloma po 22 epizod, objavljanih v tedenskih odmerkih. Novi trendi narekujejo bistveno manj epizod - včasih jih je v celi sezoni le osem ali deset - scenaristi pa so še vedno plačani po epizodi. Tudi delež od zaslužka, ki jim pripada z vsakim predvajanjem, je pri formatu vsebin na zahtevo veliko nižji, kot je bil včasih na kabelskih televizijah.

Pod črto vse to pomeni, da je povprečni televizijski scenarist v sezoni 2015/16 zaslužil 23 odstotkov manj kot še eno leto prej. "V časih povpraševanja, kakšnega ni bilo še nikoli v zgodovini, so televizijski pisci plačani manj, kar ni logično," je scenaristični ceh (WGA) zapisal v svoje poročilo.

"Nihče si ne želi stavkati. Ideja je strašna," je pripravljena priznati Nadria Tucker, ena od scenaristk nadaljevanke Underground. "Ampak industrija se spreminja tako hitro, da jo skušamo samo dohitevati."

Tudi filmski studii producirajo manj celovečercev: leta 2013 jih je bil 114, še sedem let prej pa 204, je pokazala statistična analiza WGA. prav tako usihajo prihodki od prodaje oz. najema DVD-jev.

Prvi bodo pritisk začutili satirrični šovi

Nobena stran pogajanj zaenkrat še ne komentira javno, jasno pa je, da bi morebitna stavka najhitreje vplivala na večerne šove, med katerimi so The Late Show (CBS), The Daily Show (Comedy Central) in Saturday Night Live (NBC); vsi se zanašajo na velike ekipe scenaristov, ki vsak teden sproti klepajo aktualne politične šale. Njihova najpogostejša tarča je predsednik Trump; norce iz administracije s svojim oponašanjem med drugim brijeta Alec Baldwin in Melissa McCarthy.

Naslednje bi bile na tnalu dnevne žajfnice, nazadnje pa igrane komedije in drame, ki bi jih prizadela šele daljša stavka. "Igrane serije za to sezono so že v produkciji," je za agencijo Reuters potrdil izvršni producent ene od televizijskih mrež. "Tudi, če bo stavka trajala cele mesece, ni hudega, saj jesenskih serij ponavadi ne začnejo pisati pred poletjem. Zamudili bi nekaj časa za predpriprave, to je pa tudi vse."

Konkurenca televiziji je veliko močnejša kot med prejšnjo stavko

Prejšnja stavka scenaristov - stodnevna prekinitev dela v letih 2007/08 - je kalifornijsko filmsko industrijo stala 2,1 milijardi dolarjev. Gledanost televizije je v prvem tednu padla za 21 odstotkov - ljudje so se preusmerili h gledanju DVD-jev in igranju videoiger. Tokrat bi lahko bile posledice še veliko hujše. Leta 2007 smo namreč živeli še v drugačnem svetu: Netflix je takrat ravno začenjal ponujati vsebine in iPhone je šele dobro prišel na tržišče. Danes je medijska pokrajina seveda veliko bolj konkurenčna. Največji "dobičkarji" stavke bodo skoraj gotovo ponudniki vsebin na zahtevo: vsaka sprememba bi se lahko izkazala za stalno prilagoditev navad gledalcev.

"'Ste zamudili Kriva pota? Ali pa niste nikoli imeli časa zanje in ste se od nekdaj spraševali, zakaj tak cirkus? Mogoče je zdaj čas, da nadoknadite zamujeno.' Strategija oglaševanja je tako očitna, da je skoraj neonski napis," je prepričan Barclaysov finančni analitik Kannan Venkateshwar.

Moguli upajo na dogovor

Zveza filmskih in televizijskih producentov, ki predstavlja medijske konglomerate tipa Comcast Corp, Walt Disney Co, CBS Corp, Viacom Inc, Time Warner Inc in Twenty-First Century Fox Inc, je ta teden potrdila, da so "predani iskanju dogovora, ki ne bo ustavil industrije".

Televizijske mreže kljub tem obljubam pospešeno kujejo rezervne načrte: na poletne sporede uvrščajo več resničnostnih šovov. ena od možnosti je tudi nakup serij, ki so ali bodo producirane v tujini, na primer v Kanadi.

A. J.