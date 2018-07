Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razstava predstavlja zgodovino gumbarstva v Šaleški dolini, del razstave pa je posvečen tudi gumbom, ki jih izdelujejo v podjetju Dolejši modni gumbi d. o. o., danes največjem proizvajalcu gumbov v Sloveniji, temelječem na dolgoletni družinski tradiciji. Foto: Facebook/Muzej Velenje Dodaj v

Gumb – majčken predmet z ogromno zgodovine, tudi pri nas

V Šoštanju o gumbih in gumbarstvu

17. julij 2018 ob 12:14

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Ludvik XIV. je nosil plašč, ovešen s 123 diamantnimi gumbi. Pred 13. stoletjem je veljalo, da je zapiranje oblek z gumbi znak razpuščenega življenja. So pa gumbi obstajali že v bronasti dobi – ogromno ornamentalnih primerkov nato najdemo v grobovih iz Starega Egipta, antične Grčije in mikenske civilizacije. Skratka, gumbi so fascinanten detajl zgodovine, česar se zavedajo tudi v Šoštanju.

Gumbi in gumbarstvo v Šaleški dolini je naslov občasne razstave Muzeja Velenje, ki jo ob 19.00 odpirajo v Mestni galeriji Šoštanj. Razstava predstavlja zgodovino gumbarstva v Šaleški dolini, del razstave pa je posvečen gumbom, ki jih izdelujejo v podjetju Dolejši modni gumbi, danes največjem proizvajalcu gumbov v Sloveniji.

Ob odprtju razstave, ki je bila letos že na ogled na Velenjskem gradu, si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi kratek dokumentarni film o zgodovini gumbov in gumbarstva ter obudili spomin na nekdanjo šoštanjsko gumbarno. Avtorica razstave in filma je sodelavka Muzeja Velenje Pina Špegel, so sporočili iz Muzeja Velenje.

Dejavnost podjetja Dolejši modni gumbi temelji na dolgoletni družinski tradiciji, ki sega v leto 1938, ko se je iz Češke na območje nekdanje Jugoslavije preselil izučeni gumbar Štefan Dolejši, se v Sloveniji poročil in delal v podjetjih, ki so izdelovala gumbe. Po upokojitvi je v Šoštanju odprl delavnico za proizvodnjo gumbov, družinski posel pa danes v Podlogu pri Šempetru nadaljujejo njegovi potomci, je zapisano na spletni strani podjetja.

A. J.