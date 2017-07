Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Knjiga Harry Potter in kamen modrosti je pri založbi Bloomsbury izšla 26. junija leta 1997. V trdi vezavi so natisnili zgolj 500 izvodov, vseh sedem knjig iz serije pa je bilo doslej po svetu prodanih v več kot 450 milijonih izvodov. Foto: AP Razstava o Harryju Potterju bo prva postavitev v zgodovini Britanske knjižnice, posvečena izključno eni knjižni seriji, ki jo podpisuje še živeča avtorica. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Harry Potter bo večen: na poti še dve knjigi o zgodovini magije

Piskrček pristavi še British Library

20. julij 2017 ob 17:08

London - MMC RTV SLO

Do jeseni bo treba prezračiti čarovniška ogrinjala in zloščiti paličice. za novo pošiljko čarovnij z Bradavičarke bosta poskrbeli še dve knjigi, povezani s svetom Harryja Potterja.

Najbolj optimističnim upom se boste morali žal odpovedati: J. K. Rowling za 20. oktober niti slučajno ne napoveduje izida dveh novih romanov iz serije o Harryju Potterju, pod katero je že zdavnaj potegnila črto. V resnici sploh ni avtorica prihajajočih kompendijev.

Novi dve knjigi bosta v resnici predvsem balzam za sistematične duše. Harry Potter — A Journey Through the History of Magic (Potovanje skozi zgodovino magije) in Harry Potter — A History of Magic (Zgodovina magije) sta delo "kuratorske skupine" Britanske narodne knjižnice, prinašata pa "fascinantno analizo zgodovine čarovništva". V knjigah, ki sta nastali v sodelovanju s pisateljico, bodo tudi "ekskluzivni rokopisi, skice in ilustracije iz Potterjevih arhivov".

"Najboljše darilo za ljubitelje Harryja Potterja, za radovedne ume, za bujne domišljije, za knjigoljubce in bralce po vsem svetu," so o knjigah zapisali na spletni strani knjižnice.

Oba zvezka bo izdala založba Bloomsbury, ki je v Veliki Britaniji pod okrilje vzela tudi serijo Rowlingove. British Library 20. oktobra, na dan izida, odpira tudi razstavo, posvečeno dvajsetletnici izida prvega romana v seriji, Harry Potter in kamen modrosti.

Na ogled bodo čarovne knjige, rokopisi ter razni predmeti, povezani z junaki, iz priljubljenih knjig, ki so si zelo uspešno utrli pot na filmska platna v osmih filmih. Zgodbo iz zadnje knjige iz serije, izšla je leta 2007, so namreč predstavili v dveh filmih, Svetinje smrti 1. in 2.

Poleg fantastičnega sveta Harryja Potterja se bo na razstavi mogoče seznaniti tudi z zgodovino čarovništva po svetu. Razstavljeni bodo več stoletij stari rokopisi, v katerih so opisani zmaji in krilati levi in tudi izvor kamna modrosti.

A. J.