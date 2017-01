Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je bil ustanovljen julija 2012 s poslanstvom zagotavljanja celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z rudiščem v Idriji. Foto: BoBo V zadnjih petih letih se po županovih besedah povečuje število obiskovalcev Idrije in njenih znamenitosti. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Idrija odpira nov del prenovljene dediščine živega srebra

Razstavo Od rude do kapljic živega srebra že lahko obiščete

20. januar 2017 ob 16:47

V obnovljenem kulturnem spomeniku klasirnice in novozgrajenem centru za obiskovalce v Idriji, ki danes odpirata vrata prvim obiskovalcem, je svoje prostore dobila izobraževalna in interaktivna razstava o razvoju žgalništva ter o živem srebru z naslovom Od rude do kapljic živega srebra.

S tem se postopoma končuje obsežen projekt obnove kulturnega spomenika, ki ga je na začetku leta 2015 začel izvajati Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHG). Projekt še ni v celoti končan, temveč le prva faza, s katero so bila opravljena predvsem gradbena dela v klasirnici, obnova naprav in strojev ter izgradnja centra za obiskovalce.

Vrednost celotnega projekta, ki zajema tudi drugo fazo z zahtevno obnovo posebnih topilniških peči, je ocenjena na sedem milijonov evrov. Za prvo fazo so porabili dobra 2,3 milijona evrov, od tega je dva milijona prispeval programa finančnega mehanizma EGP, preostanek pa je zagotovil investitor.

"Z izvedbo investicije se zgodba Od rude do kapljic živega srebra iz Antonijevega rova povezuje do topilnice in pomeni veliko turistično pridobitev našega območja," je na novinarski konferenci pred odprtjem povedala v. d. direktorica CUDHG-ja Tatjana Dizdarevič.

Računajo na tretjino obiskovalcev več

Cilj projekta, v katerem poleg nosilca sodelujeta še Mestni muzej Idrija in partner iz Norveške Magma Geopark, je bil izvesti prvo fazo obnove ogroženega kulturnega spomenika državnega pomena, klasirnice, in zgraditi sprejemno-razstavni center za obiskovalce. Del zadanih ciljev je bil tudi postaviti sodobno avdio-video-virtualno razstavo Od rude do kapljic živega srebra, povečati dostopnost za posamezne ciljne skupine, oživiti dediščino z izobraževalnimi in turističnimi vsebinami ter obogatiti turistično ponudbo območja, vpisanega na Unescov seznam svetovne dediščine.

Projekt celotne obnove in oživitve območja topilnice je zastavljen trajnostno. Ob tem računajo, da se bo v prihodnjih petih letih število obiskovalcev z zdajšnjih 18.000 letno dvignilo na 25.000.

Z nadaljevanjem prenove tehnične dediščine kraja je zadovoljen tudi idrijski župan Bojan Sever. "To je le še en kamenček v celotni zgodbi, ki ne bo nikoli končana," je povedal Sever in dodal, da se je pritekanje denarja za take projekte vendarle nekoliko povečalo po vpisu idrijske dediščine živega srebra na Unescov seznam.

