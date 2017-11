Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Interaktivna aplikacija približa obiskovalcem zanimive zgodbe in ob prvem pogledu pogosto spregledane detajle slik. Foto: Narodna galerija

Interaktivni sprehod med skrivnostmi umetnin Narodne galerije

Interaktivna aplikacija Nexto

24. november 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bogastvo Narodne galerije v Ljubljani, ki bo prihodnje leto proslavljala stoto obletnico, je mogoče po novem spoznavati tudi z mobilno aplikacijo, ki obiskovalcem pokaže tisto, kar je bilo do zdaj prostemu očesu skrito.

S tem se Narodna galerija pridružuje vse bolj razširjeni praksi svetovnih muzejev, ki se usmerjajo v digitalizacijo, kar je tudi ena izmed prednostnih nalog Evropske unije na področju kulture. V galeriji so pripravili tri zgodbe ― nekakšne igre, ki vključujejo obogateno resničnost, kvize, uganke in druge izzive, s katerimi lahko spoznate umetnino, pred katero obiskovalec stoji.

Aplikacija med drugim približa sv. Jurija v boju z zmajem Hansa Georga Geigerja von Geigerfelda, pa Almanachove Kvartopirce, Vicenzinovo cvetlično tihožitje, krajinske upodobitve Pernharta in Karingerja, pa Kofetarico Ivane Kobilce in njene skrbnosti. Pozornost usmeri v oblikovne in ikonografske detajle slike, osvetli kontekst, v katerem so nastale in zgodbe umetnikov, ki so jih naslikali.

"Vse igre črpajo iz nekega splošnega znanja, poudarjena pa sta dva vidika - logika, veliko odgovorov se skriva že v vprašanju, in dobro opazovanje umetnin," je za Televizijo Slovenija o interaktivni aplikaciji povedal Michel Mohor iz Narodne galerije.

Več o tem, kako aplikacija deluje, pa v prispevku, ki ga je za oddajo Odmevi pripravila Katarine Braniselj.

VIDEO Interaktivne zgodbe Narodne galerije

M. K.