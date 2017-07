Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umetnikova vizija je bila, milo rečeno, dramatična: predlagal je, da bi iz polotoka Sørbråten, ki je naravnost nasproti otoka Utøya, "izrezali" 40 metrov dolgo ter tri in pol metre široko razpoko. Foto: EPA Otočani so opozarjali, da jih je morilski pohod travmatiziral preveč, da bi morali vsak dan gledati opomin nanj - skupaj z množico turistov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je šel predlog za poklon žrtvam na Utøyi predaleč?

Razburjeni lokalni prebivalci so projekt opisali kot "posilstvo narave"

27. julij 2017 ob 19:32

Oslo - MMC RTV SLO

Norveška vlada je letos poleti dokončno preklicala načrte za izvedbo kontroverznega spomenika 77 žrtvam masakra Andersa Breivika pred petimi leti. Med prebivalci otoka Utøya je namreč koncept švedskega umetnika Jonasa Dahlberga povzročil ogorčenje.

Dizajn Šveda Jonasa Dahlberga, ki je bil na mednarodnem natečaju med 300 predlogi izbran leta 2014, bi se imenoval Memory Wound (Rana spomina). Umetnikova vizija je bila, milo rečeno, dramatična: predlagal je, da bi iz polotoka Sørbråten, ki je naravnost nasproti otoka Utøya, "izrezali" 40 metrov dolgo ter tri in pol metre široko razpoko. Obiskovalci bi do odprtine prišli po tunelu; na steni prekopa, proti kateri bi bili obrnjeni, bi bila izpisana imena žrtev.

Zemljo, ki bi jo pridobili s kopanjem, bi nato uporabili za izdelavo še enega spominskega mesta v Oslu, na kraju, kjer je na dan tragedije avtomobilska bomba ubila osem ljudi.

Norvežani nočejo vsakodnevnega opomina

Na oster odpor pa je izbrani predlog naletel med lokalnimi prebivalci, ki so vložili skupinsko tožbo, ki naj bi ustavila realizacijo Rane spomina. Jezni nasprotniki so načrt opisali kot "posilstvo narave", številni pa so se uprli tudi temu, da bi morali vsak dan živeti s tako močnim vizualnim opomnikom na to, kar se je primerilo. Skrbelo jih je tudi, da bi začeli turisti - ali, še huje, Breivikovi privrženci - množično romati k markantni inštalaciji.

Politiki so prisluhnili

Oba kraka Dahlbergovega načrta sta tako padla v vodo. Namesto tega bodo spomenik postavili v pristanišču v Utøykaii, kraju, kjer se ljudje vkrcajo na trajekt za otok. Norvežani se bodo zdaj lotili novega izbiranja "dostojanstvenega in nevpadljivega" spomenika ob novi vladni stavbi", tako v izjavi za javnost minister Jan Tore Sanner, ki dodaja, da "upajo na dostojanstven konec javni debati", ki je spremljala cel projekt.

Tudi taka odločitev je seveda našla svoje kritike. Umetnostni kritik Lars Elton je v kolumni za časnik Nye Menigner argumentiral, da je koncept "nevpadljivega spomenika" v nasprotju z idejo poklona in spomina na življenja, ki so ugasnila v napadu.

Breivik, 38-letni desničarski skrajnež, ki si je nedavno spremenil ime v Fjotolf Hansen, služi 21-letno zaporno kazen, ki pa je lahko po izteku tega obdobja tudi podaljšana.

A. J.