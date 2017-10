Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tadej Pogačar: Arhiv pouličnih ekonomij (Tirana). Foto: Center in galerija P74 Arhiv uličnih ekonomij ne prinaša zbirke modelov ulične ekonomije ali panoramskega pogleda te problematike - prej ponuja subjektivno dokumentacijo vzporednih svetov ekonomije, ki kljub številnim oviram delujejo uspešno in predstavljajo vir preživetja številnim skupinam in skupnostim. Pogačarjev projekt je vključen v raziskovalno publikacijo Informal Market Worlds. The Architecture of Economic Pressure, ki sta jo leta 2015 izdala avtorja Peter Moertenboeck in Helga Mooshammer. Foto: Amazon Sorodne novice Ob dveh desetletjih Centra in Galerije P74: kako si zamišljamo prihodnost okoljske humanistike Lekcija 30-letnega ustvarjanja Tadeja Pogačarja Dodaj v

Kako trguješ na ulici, če nisi del siceršnjih ekonomskih razmerij

Projekt Tadeja Pogačarja na arhitekturnem bienalu

22. oktober 2017 ob 18:54

Sao Paulo - MMC RTV SLO, STA

Slovenski vizualni in intermedijski umetnik Tadej Pogačar te dni na arhitekturnem bienalu v Sao Paulu predstavlja svoj projekt Arhiv uličnih ekonomij, ki je bil leta 2001 zasnovan kot vizualni arhiv v nastajanju.

Projekt Arhiv uličnih ekonomij je za 11. arhitekturni bienale v brazilskem Sao Paulu s še štirimi drugimi izbral Marti Peran, kustos, kritik, predavatelj in avtor mednarodne razstave Post-it-City. Razstava, v okviru v sredo odprtega arhitekturnega bienala, ki bo trajal do konca decembra, obravnava modele začasne arhitekture.

Ko deluješ izven uradne ekonomije

Tadej Pogačar v svojem projektu preučuje vplive vzporedne ekonomije na družbena, kulturna in politična razmerja urbanega vsakdana. Arhiv vključuje primere ulične trgovine iz mest, kot so Benetke, Istanbul, Bangkok, Mexico City, Rio de Jeneiro, Sao Paulo, Tirana, Varšava, Madrid in Skopje.

Iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. so glede Pogačarjevega projekta sporočili: "Arhiv uličnih ekonomij ne prinaša zbirke modelov ulične ekonomije ali panoramskega pogleda te problematike - prej ponuja subjektivno dokumentacijo vzporednih svetov ekonomije, ki kljub številnim oviram delujejo uspešno in predstavljajo vir preživetja številnim skupinam in skupnostim."

Ulična trgovina, podvržena nadzoru in omejitvam

Kot najočitnejša oblika neformalne ekonomije, je ulična trgovina nenehno nadzorovana in omejevana. Različna okolja so proizvedla nešteto variacij ulične prodaje, ki jih zaznamujejo mikrolokalne specifike in tradicije. Preživela je zgolj zaradi mobilnosti, fleksibilne narave in improvizatorske spretnosti vseh vpletenih.

Arhiv uličnih ekonomij je bil v zadnjih letih vključen v raziskovalno publikacijo Informal Market Worlds. The Architecture of Economic Pressure avtorjev Petra Moertenboecka in Helge Mooshammer (2015) ter je na ogled na več mednarodnih razstavah po svetu ter na retrospektivnih razstavah Tadeja Pogačarja v Moderni galeriji v Ljubljani in Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu.

Intermedijski in vizualni umetnik Tadej Pogačar se je rodil leta 1960 v Ljubljani. Vpisal se je na študij etnologije in umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti, leto pred zaključkom študija pa se je vpisal še na Akademijo likovnih umetnosti v Ljubljani, smer slikarstvo, kjer je diplomiral leta 1988 in leta 1990 končal še slikarsko specialko. Pogačar je ustanovitelj virtualnega P.A.R.A.S.I.T.E. Muzeja sodobne umetnosti ter umetniški vodja Centra in Galerije P74.

P. G.