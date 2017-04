Kdo bo delal družbo Almodovarju v žiriji festivala v Cannesu?

Žiriji v Cannesu bo letos predsedoval 67-letni španski režiser Pedro Almodovar, ki se je v zgodovino filma zapisal s stvaritvami, kot so Vse o moji materi, Ženske na robu živčnega zloma, Visoke pete, Zveži me, Kika, Govori z njo, Slaba vzgoja, Zlomljeni objemi, Koža, v kateri živim in Julieta. Foto: EPA