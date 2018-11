Egiptovski Nobelov lavreat za literaturo Naguib Mahfouz v pozdravu z enim komercialno uspešnejših sodobnih pisateljev Paulom Coelhom. Foto: EPA Mahfouz je v svojih romanih slikal življenje v Egiptu in Kairu, islamski skrajneži pa so ga večkrat obsodili blasfemije. Napisal je 34 romanov in več kot 350 kratkih zgodb. Foto: EPA Sorodne novice Skok založbe /*cf v islamsko okolje Nova nagrada booker Kadareju Prvič tudi globalni booker Dodaj v

Literarni zaklad: našli še neznane zgodbe nobelovca Naguiba Mahfouza

V arabščini bodo novoodkrite zgodbe izšle 11. decembra

12. november 2018 ob 17:27

Kairo - MMC RTV SLO, STA

V hiši hčere egiptovskega Nobelovega nagrajenca za literaturo Naguiba Mahfouza je novinar Mohamed Shoair odkril 50 rokopisov njegovih kratkih zgodb, med katerimi je 18 neobjavljenih.

Mahfouzovi rokopisi so bili shranjeni v škatli, skupaj z različnimi dokumenti.

18 še neobjavljenih zgodb

Odkritje je dragoceno, ker prinaša 18 še neobjavljenih zgodb leta 2006 umrlega Mahfouza, edinega Egipčana, ki si je do zdaj prislužil Nobelovo nagrado za literaturo. Zgodbe so postavljene v Kairo in prinašajo "skorajda pravljične scenarije ter junake, ki se ponovno pojavljajo", so zapisali pri angleški založbi Saqi Books, kjer jih bodo izdali prihodnjo jesen.

Egiptovski novinar Shoair sicer pripravlja knjigo o Mahfouzovih rokopisih. Tako se je srečal s pisateljevo hčerko Umm Kulthum, ki mu je izročila škatlo z njegovimi dokumenti. Egiptovski novinar je dejal, da se je ob odkritju še neobjavljenih zgodb počutil, kot bi se pred njim znašel zaklad.

Večkrat so ga obsodili blasfemije

Mahfouz je v svojih romanih slikal življenje v Egiptu in Kairu, islamski skrajneži pa so ga večkrat obsodili blasfemije. Leta 1994 je Mahfouza pred njegovim domom neki skrajnež celo zabodel, a je napad preživel. Napisal je 34 romanov in več kot 350 kratkih zgodb.

Nobelovo nagrado je prejel leta 1988, žirija pa ga je v utemeljitvi opisala kot avtorja, ki je z raznolikimi niansami zaznamoval dela in ustvaril arabsko pripovedno umetnost, ki se obrača k celotnemu človeštvu.

V arabščini bodo sicer na novo odkrite zgodbe izšle že 11. decembra, na Mahfouzov rojstni dan.

N. Š.