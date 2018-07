Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V predstavi nastopa 17 plesalcev, pripovedovalec in pevka. Foto: danceamoreshow.com Dodaj v

Ljubezenska zgodba med različnimi plesi sveta

Dance amore na Ljubljana festivalu

16. julij 2018 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko se je koreograf Jurij Batagelj s slovenskimi plesalci pred časom podal v 50. leta, je med plese z različnih koncev sveta zatem zajadral še v živahnem utripu New Yorka leta 1947. Nastala je plesna predstava Dance amore - Zapleši ljubezen, ki jo bodo v sklopu 66. Ljubljana festivala nocoj uprizorili na Kongresnem trgu.

Režiser, koreograf in scenarist predstave Batagelj je v predstavo s pomočjo slovenskih plesalcev povezal latinskoameriške in standardne plese, pridružili pa se bodo tudi plesalci modernega plesa, džeza in hip-hopa.

Zgodba se torej odvija v mestu preporoda New Yorka in predstavlja 24 ur, prepletenih s plesnimi zgodbami iz soseščine, polne nočnih barov, utripajočih luči in glasnih ritmov. V vrelišču ustvarjalnega talenta se srečujejo posamezniki iz raznolikih okolij, med soočenjem s številnimi izzivi pa spletajo plesno pripoved.

Ljubezen na prvi pogled

V mozaik zgodb so združeni plesni dueti, prepleteni s točkami modernih plesnih formatov, začinjenih z zapeljivim vokalom, ki gledalca vabi v razburkani svet nasprotujočih si čustev in buri njegovo domišljijo. Predstava prikazuje pestro paleto latinskoameriških in standardnih plesov, z atraktivnimi figurami žgočega argentinskega tanga, umazane salse, hip hopa, modernega plesa in džeza. Kot obljubljajo ustvarjalci predstave, je v zraku čutiti žar ljubezni na prvi pogled, dramatične posledice tragične zmote, grozo krvavega umora in humor živahnih uličnih karakterjev.

V predstavi nastopa 17 plesalcev, med drugim Andrej Škufca, Melinda Torokgyorgy Škufca, Jurij in Jagoda Batagelj, Gordana Grandošek Whiddon in Matej Krajcer.

