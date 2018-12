Ilustracija Hinka Smrekarja za naslovnico Martina Krpana, ki je izšel leta 1917. Foto: Wikipedia O Martinu Krpanu se bo Luka Novak med drugim pogovarjal z Boštjanom Gorencem, ki je delo označil za literarno Sivo pot: vsi ga poznamo, ampak skoraj nihče več ne ve, kdo ga je napisal. Foto: Arhiv RTV SLO Niz novih kratkih oddaj na živ in dostopen način predstavlja 50 ključnih knjig za oblikovanje slovenske družbene zavesti, brez katerih nas ne bi bilo, oziroma se ne bi razvili v narod, v kakršnega smo se. Foto: Arhiv RTV SLO Sorodne novice Literarno pohujšanje: povezava med Cankarjem in vampi? Dodaj v

Martin Krpan, ponarodeli junak, ki ga vsi poznamo, a skoraj nihče več ne ve, kdo ga je napisal

V nocojšnji oddaji 50 knjig, ki so nas napisale

12. december 2018 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kdo je resnični Martin Krpan? Je res živel? Fiktivna domačija Martina Krpana je na Vrhu pri Sveti Trojici nad Pivko. Franu Levstiku pa naj bi za osnovo služila ljudska pripovedka, pa tudi tedanje gospodarske razmere.

Avstrija je imela namreč monopol in ni dovoljevala kupovati in prodajati soli. Šele leta 1819 je monopol odpravila in uvedla prosto trgovino, zato so sol do takrat tihotapili, pri čemer je večkrat prihajalo do spopadov med tihotapci in mitničarji in nadzorniki. Dandanes seveda carin na sol ni več, dobrine, na katere veljajo danes podobne dajatve, pa je skupina izdelkov, na katere se plačuje trošarina.

Levstik je Martina Krpana napisal kot umetno povest, izšla je leta 1858 in je izvirno umetniško delo, ki predstavlja začetek umetniškega pripovedništva. Pa vendar se zdi, da je Martin Krpan ponarodel, tako zelo ga imamo za svojega. V samostojni slikanici z znamenitimi ilustracijami Hinka Smrekarja je Martin Krpan izšel šele leta 1917 in to knjižno delo je zaznamovalo cele generacije. Pravijo, da je Krpan eden najmočnejših slovenskih mitov, da se zdi, da se skozenj naučimo govoriti ...

Tudi to je razlog, da so ustvarjalci oddaje 50 knjig, ki so nas napisale to delo izbrali za svojo drugo oddajo, ki bo na sporedu nocoj ob 21.35 na 1. programu Televizije Slovenija. Že je kazalo, da bosta dva bradača, Boštjan Gorenc Pižama in Luka Novak lipo spridila, toda ekološki duh je prevladal nad krpanovskim. Čeprav cesarja in cesarice že dolgo ni več, je Martin Krpan, naš nacionalni junak, še kako živ: v besedah in dejanjih.

Pižama je Martina Krpana označil za literarno Sivo pot: vsi ga poznamo, ampak skoraj nihče več ne ve, kdo ga je napisal, čeprav so njegove besede danes žive: na Dunaju puščamo "trebuh zunaj", lipe spridimo, molčanje "ministra Gregorja" pa vse prevečkrat - doživimo. Toda nikar ne skrbimo, z vidika carine si s Krpanovim kontrabantom ne bi več nakopali težav z oblastjo, tako nam je vsaj pojasnila gospa Barbara Škrinjar na Finančni upravi RS, diplomat Bojan Grobovšek pa ima za ta literarni mit drugo razlago: da ne gre nemara za prvo orožarsko afero na slovenskem? Oddajo vodi Novak na podlagi scenarija, ki ga je napisal z Valentino Smej Novak. Režijo pa podpisuje Darko Sinko.

Prihodnjo sredo, 19. decembra, bodo v oddaji 50 knjig, ki so nas napisale predstavili Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske.

Niz novih oddaj 50 knjig, ki so nas napisale je odprlo poglavje o Cankarjevem Pohujšanju v dolini Šentflorjanski, s katero so počastili stoletnico smrti tega velikega literata. Oddajo si lahko ogledate spodaj.

M. K.