Maruša Štibelj s slovitega pariškega salona z nagrado žirije

Salon v pariškem Louvru z več kot 150-letno tradicijo

17. december 2018 ob 13:13

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Marušo Štibelj so v kategoriji slikarstva nagradili na slovitem pariškem Salonu lepih umetnosti v muzeju Louvre. Gre za že četrto nagrado za slovensko umetnost na tem salonu, saj sta lani nagradi prejela Marjan Mirt in Branimir Ritonja, predlani pa Eva Petrič.

Leta 1986 v Kranju rojena Maruša Štibelj je na Salonu lepih umetnosti (Salon de Beaux Arts) prejela nagrado žirije, in sicer za delo Carosel, nastalo v tehniki kolaža, je v njenem imenu sporočil Branimir Ritonja.

Več kot stoletje in pol dolga tradicija

Na salonu, ki se ponaša z več kot 150-letno tradicijo, podeljujejo nagrade v šestih kategorijah: poleg slikarstva še za kiparstvo, grafiko, ilustracijo, fotografijo in zadnja leta še za instalacijo, zato je priznanje na njem velik uspeh, še posebej za mladega avtorja.

Mednarodni salon francoskega Nacionalnega združenja lepih umetnosti (SNBA) poteka v razstavišču Carrousel du Louvre pod piramido slovitega pariškega muzeja. Na njem sodeluje več kot 600 umetnikov. Salon je sicer večinoma namenjen francoskim umetnikom, ob njih pa razstavljajo še povabljene delegacije.

Salon oziroma mednarodno razstavo likovnih ustvarjalcev so v Parizu prvič organizirali na začetku decembra leta 1865. Na njem so razstavljali zelo znani umetniki, od Pabla Picassa, Vincenta van Gogha, Amedea Modiglianija, Joana Miroja do Marca Chagalla.

Ivana Kobilca, prva Slovenka na salonu

Kot prva Slovenka je na njem leta 1891 sodelovala Ivana Kobilca, ki je nato postala tudi članica združenja. Za tem slovenskega predstavnika na salonu ni bilo vse do leta 2016, ko se je po zaslugi častne konzulke Tatjane Rodica Dumas iz St. Etienna v Franciji predstavilo 11 umetnikov iz vse Slovenije. Multimedijska umetnica Eva Petrič je bila takrat nagrajena s srebrno medaljo.

Lani, ko se je na salonu predstavilo deset slovenskih umetnikov, sta bila med nagrajenci kipar Marijan Mirt, ki je dobil zlato medaljo za skulpturo Zlomljena krila, in fotograf Branimir Ritonja, ki je prejel bronasto medaljo za fotografijo Arnuša.

Letos dva ducata slovenskih umetnikov

Letošnji Salon lepih umetnosti je trajal od 13. do 16. decembra. Predstavitev slovenske umetnosti na salonu vodil Igor Orešič iz Maribora, ki je povabil umetnike iz štajersko-prekmurskega in ljubljansko-gorenjskega konca. Poleg nagrajenke in Orešiča so na prireditvi iz Slovenije razstavljali še Metka Kavčič, Ludvik Pandur, Marijan Mirt, Zdravko Luketič, Vinko Prislan, Klavdij Tutta, Klementina Golija, Gregor Pratneker, Žan Prešeren in Kaja Urh.

P. G.