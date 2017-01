Ena najvidnejših slovenskih slikark zadnjih petdesetih let in letošnja Prešernova nagrajenka Metka Krašovec zase pravi, da njenega dela ni mogoče jasno uvrstiti, kar pogosto zmede tudi likovne kritike. Pravi, da je bila vedno motnja v sistemu. Tisto, kar bi nekateri videli kot slabost, sama razume popolnoma drugače, menjava stilov in tehnik je znak, da se umetnik razvije, da išče in se čudi. Foto: BoBo