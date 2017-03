Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V Koprskem muzeju bodo skušali medsebojne odnose in komunikacijo popraviti. Zdi se, da ne bo prišlo do menjave na čelu ustanove. Foto: BoBo Zaposleni v muzeju so izpostavili, da so bili v zadnjih petih letih od direktorja deležni neupoštevanja mnenj strokovnega kolegija in samovoljnega poseganja v predloge programov dela. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ministrstvo izreklo zaupnico direktorju koprskega pokrajinskega muzeja

Luka Juri ostaja na direktorskem položaju

24. marec 2017 ob 14:37,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 15:50

Koper - MMC RTV SLO/STA

Direktor koprskega pokrajinskega muzeja Luka Juri uživa naše zaupanje, je po več kot dvournem sestanku z vsemi deležniki povedala državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik.

Danes so sklenili, da bodo v muzeju poskušali delovati konstruktivno v smeri izpolnjevanja poslanstva zavoda. Konec leta bo sledil nov sestanek.

V zadnjih tednih so se vrstili očitki na Jurijev račun, zlasti glede njegovega odnosa do zaposlenih v muzeju. Ti so mu med drugim očitali poseganje v strokovno delo in negospodarno rabo javnih sredstev. Pred dnevi pa je Televizija Slovenija poročala, da naj bi Juri na dopustu zlorabil službeno kartico v osebne namene.



Da bi presekali nesoglasja znotraj javnega zavoda, so danes pripravili širše srečanje, ki so se ga poleg Pečnikove udeležili tudi direktor muzeja, predstavniki zaposlenih, koprske občine kot ustanovitelja in predsednica sveta zavoda Nataša Likar.

Zaveza k dialogu

Kot je po sestanku pojasnila državna sekretarka, so obravnavali tako točke, ki so jih izpostavili zaposleni, kot tudi tiste, ki jih je izpostavil direktor. "Sklep je bil, da poskušajo v zavodu delovati konstruktivno in da se pogovarjajo med seboj," je povedala.

Kot je dodala, je bila njihova ugotovitev, da v muzeju delajo dobro, zato je pomembno, da nadaljujejo svoje poslanstvo, to je ohranjanje kulturne dediščine. Državna sekretarka sicer verjame, da bo trenutna nesoglasja mogoče preseči z dialogom.

Damjana Pečnik je ob tem poudarila, da Juri uživa njihovo zaupanje ter da so danes "razčistili, kje so šibke točke njegovega odnosa do zaposlenih." Ti pa so po njenih navedbah razumeli dialog kot pozitiven.

Obljube bo treba držati

Po besedah državne sekretarke je pokrajinski muzej tako na dobri poti k uspešnemu delovanju tudi v prihodnje. Kot je še pojasnila, bodo seje sveta zavoda sklicevali glede na potrebe, sicer pa so se danes dogovorili, da bodo znotraj muzeja potekali redni kolegiji. "Dogovorili smo se tudi, da se konec leta v enaki ali podobni sestavi srečamo in preverimo, če so bile zaveze današnjega sestanka spoštovane," je še povedala Damjana Pečnik.

Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije - KS 90 Damjan Volf, eden od udeležencev sestanka, je potrdil dogovor, da bodo tako direktor kot zaposleni v prihodnje skušali delovati v smeri dialoga ter da bodo naredili korak naprej predvsem za to, da ne bi trpela stroka. Po drugi strani pa je "neverjetno presenečen", da je bil današnji pogovor dovolj, da je državna sekretarka podala izjavo o zaupanju v direktorja. Ob tem je Volf spomnil, da se je pod očitke Juriju podpisala večina, točneje 14 zaposlenih v muzeju.

A. J.