Močna slovenska udeležba na letošnjem puljskem festivalu

Na filmskem festivalu v Pulju tudi štirje slovenski celovečerci

11. julij 2018 ob 13:27

Pulj - MMC RTV SLO

Filmski festival v Pulju, osrednji hrvaški filmski festival, je v letošnjo 65. izdajo med 14. in 22. julijem uvrstil 13 slovenskih filmov oziroma filmov, nastalih s slovensko podporo.

v sekciji celovečernih igranih filmov bo mogoče videti štiri, enega v sekciji dokumentarnega filma, druge pa med kratkimi igranimi, otroškimi in študentskimi filmi.

Puljsko občinstvo bo v hrvaškem programu festivala lahko videlo Ivana Janeza Burgerja, zgodbo o mladem dekletu, ujetem v korupcijsko afero; Rudarja scenaristke in režiserke Hanne Slak o preprostem človeku, ki je tvegal vse, da bi naredil to, kar je prav, in tako razkril eno najsrhljivejših skrivnosti slovenske povojne zgodovine; Vztrajanje režiserja Mihe Knifica, filmski kolaž raznolikih intimnih življenjskih zgodb, ki želi pripovedovati o fenomenu človeka; in manjšinsko koprodukcijo Moški ne jočejo bosansko-hercegovskega režiserja in scenarista Alena Drljevića o skupini veteranov, ki po vojni na področju nekdanje Jugoslavije ozavešča in razščiščuje svoje travme.

Prvi trije so v bili v hrvaški program uvrščeni v sklop manjšinskih koprodukcij, ki se potegujejo za nagrade, zadnjega pa bodo v istem sklopu predvajali zunaj konkurence.

V sekciji dokumentarnega programa bo izmed šestih filmov na ogled Codelli scenarista in režiserja Miha Čelarja, celovečerni igrano-dokumentarni film o malo znanem filmskem projektu slovenskega izumitelja barona Antona Codellija. V sekciji kratkih igranih filmov pa bo izmed petih na ogled Tiho režiserke Barbare Zemljič, kjer se mora v terapijah z mlado pacientko izkušena psihologinja znova soočiti z lastno osebno dramo, povezano z dementnim očetom.

V sekciji otroškega programa Pulica + bosta dva kratka lutkovna animirana filma Koyaa - leteči zvezek in Koyaa - razigrani avtomobilček avtorja Kolje Sakside. Poleg tega bodo predvajali Nočno ptico animatorke Špele Čadež in igrani celovečerni film režiserja Igorja Šterka iz leta 2016 Pojdi z mano, ki pripoveduje o odraščanju, ljubezni, prijateljstvu in junaštvu.

V študentski sekciji pa se bosta v Pulju predstavila dva študenta Akademije za gledališče, radio film in televizijo iz Ljubljane: scenaristka in režiserka Neli Maraž s kratkima filmoma Domov k spominu in Kar ostane ter režiser Jure Dostal s kratkim filmom Še sreča!, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Še vedno eden relevantnejših festivalov v regiji

Na festivalu bo sicer v mednarodnem programu tekmovalo 13 celovečercev. Po mnenju organizatorjev gre za najbolj kakovostne nove evropske in svetovne celovečerce, ki so jih izbrali iz programov pomembnih mednarodnih festivalov.

Država partnerka je letos Izrael, ki se bo predstavil z retrospektivo in celovečercem režiserja Bena Bacharja The Last Band in Lebanon, ki je bil uvrščen tudi v mednarodni tekmovalni program.

S programom Časovni stroj pa bodo na festivalu obeležili 80. obletnico od prve filmske predstave v puljski areni leta 1938.

A. J.