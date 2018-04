Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koprodukcija, v kateri je imela manjšinski delež tudi Slovenija, je pripoved o skupini vojnih veteranov, ki v okviru skupinske terapije podoživljajo dogodke izpred dvajsetih let. "Vojna se je končala pred dvajsetimi leti, v vaših glavah pa še vedno traja," jim pojasni terapevt, ki je po Drljevićevih besedah preprosto moral biti Slovenec (igra ga Sebastian Cavazza). Foto: Kinodvor Sorodne novice Premiera filma Moški ne jočejo v družbi njegovih ustvarjalcev Nova lovorika za celovečerec Moški ne jočejo: najboljši mednarodni film festivala v Göteborgu Dodaj v

Moški ne jočejo, dobivajo pa filmske nagrade

Uspešno gostovanje na festivalu v Clevelandu

16. april 2018 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Drama Moški ne jočejo, v kateri bosanski režiser Alen Drljević raziskuje posledice posttravmatske stresne motnje pri veteranih balkanske vojne, očitno zna nagovoriti tudi občinstva onkraj naše regije: nagradili so jo na festivalu v Clevelandu.

Na 42. mednarodnem filmskem festivalu v Clevelandu, ki se je pravkar končal, je slovenska manjšinska koprodukcija Moški ne jočejo osvojila prvo nagrado v kategoriji filmov iz srednje in vzhodne Evrope. Na 12-dnevnem festivalu so med 500 filmi iz 72 držav prikazali tudi celovečerec Rudar Hanne Slak.

Koprodukcija Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Nemčije Moški ne jočejo, v kateri sta nastopila slovenska igralca Sebastian Cavazza in Primož Petkovšek, ob njiju pa še Boris Isaković, Leon Lučev, Ermin Bravo, Emir Hadžihafizbegović in drugi, je z nagrado, poimenovano po poslovnežu in producentu Georgeu Gundu III. iz Clevelanda, dobila tudi 10.000 dolarjev.



Letošnji filmski festival v "največjem slovenskem mestu v ZDA", ki se je začel 4. aprila s projekcijo irskega filma The Drummer and the Keeper režiserja Nicka Kellyja, si je ogledalo skoraj 106.000 ljudi. To je sicer okrog 1.000 manj kot lani, vendar pa je bilo gledalcev že četrto leto več kot sto tisoč.

Kellyjev film o prijateljstvu med fantoma z bipolarno motnjo in Aspergerjevim sindromom je na koncu dobil tudi prvo nagrado po izboru občinstva in 15.000 dolarjev.

Rastoča zbirka nagrad

Celovečerec se do danes ponaša z več nagradami. Ovenčali so ga med drugim z nagrado zlati voziček za najboljši film 15. zagrebškega filmskega festivala, na festivalu v Karlovih Varih je poleg posebne omembe žirije prejel tudi nagrado mednarodne mreže Europa Cinemas za najboljši evropski film, nagrado za najboljši film na 19. mednarodnem filmskem festivalu v Bratislavi, v Sarajevu je dobil nagrado mladega občinstva, Drljević pa je na Liffu za svoj režijski prvenec prejel nagrado mednarodne žirije svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI. Za najboljši mednarodni film so ga izbrali tudi na festivalu v Göteborgu na Švedskem.

