Na dražbi predmetov Jerryja Lewisa tudi darilo Deana Martina in filmski kostumi

13. junij 2018 ob 14:38

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA

V dražbeni hiši Julien's Auction v Las Vegasu bodo ponudili več kot 400 predmetov, ki so pripadali lani umrlemu ameriškemu situacijskemu komiku in zabavljaču Jerryju Lewisu.

Organizatorji dražbe pričakujejo izkupiček več tisoč ameriških dolarjev.

Znamenita obleka iz tvida

Med predmeti, ki bodo ponujeni na dražbi, bo znamenita obleka iz tvida, ki jo je Lewis nosil v svojem filmu Trčeni profesor iz leta 1963, ter številni ure in strelno orožje. Posebno pozornost bo verjetno pritegnila zlata ura, ki jo je Lewisu podaril njegov dolgoletni filmski sodelavec Dean Martin - nanjo je dal nanjo vgravirati napis: "Jerry, moj prijatelj in tovariš, rad te imam, Dino."

Martin Nolan, izvršni direktor pri Julien's Auction, je razkril, da je Lewis do ur gojil posebno strast, rad je zgolj posedal in jih čistil.

Začel je kot biljeter

Lewis se je rodil 16. marca 1926 v Newarku v ameriški zvezni državi New Jersey. Leta 1944 je bil še biljeter v newyorških kinodvoranah, nato je začel kariero kot napovedovalec in komik.

Njegovo življenje so zaznamovale tri večje prelomnice: začetek pojavljanja na televizijskih zaslonih in sodelovanje z Martinom, samostojna filmska kariera, ki je dosegla vrh v 60. letih dvajsetega stoletja, in še njegova vsakoletna vrnitev na male zaslone na praznik dela v ZDA v okviru televizijskega maratona, kjer je zbiral denar za ameriško društvo za mišično distrofijo. Več kot 50 let je bil namreč predsednik društva. Zadnji maraton je vodil leta 2010.

Najbolje plačana zvezda v zgodovini Broadwaya

Pomembnejše vloge je odigral v filmih Moja prijateljica Irma (1949), Artisti in modeli (1955), Pepelka (1960), Kje je pot na fronto? (1970), Kralj komedije (1982) in Funny Bones (1994). Leta 1995 je postal najbolje plačana zvezda v zgodovini Broadwaya na račun vloge gospoda Applegatea v muzikalu Damn Yankees.

Vsestranski ustvarjalec

Lewis je bil prvi uveljavljeni filmar po Charlieju Chaplinu, ki je bil sam deklica za vse - pisal je scenarije, režiral filme, jih produciral in v njih tudi igral. Veliko njegovih šal je v središče postavljalo norčevanje iz razlik med spoloma. V zasebnem življenju je veljal za precej nestrpnega možakarja, ki se je več let bojeval s številnimi boleznimi in odvisnostjo od tablet. Komediji je bil predan vse do smrti, 20. avgusta lani.

N. Š.