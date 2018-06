Na Madžarskem sabotirali muzikal zaradi "propagande homoseksualnosti"

Predstava je na odru že od leta 2016, a je šele zdaj problematizirana

Budimpešta - MMC RTV SLO

Madžarska narodna opera je odpovedala 15 ponovitev muzikala Billy Elliot. Prodaja vstopnic je namreč strmo upadla zaradi negativne kampanje v medijih blizu Orbanovi vladi. O šovu so poročali kot o "propagandi" za homoseksualnost.

"Kot veste, je negativna kampanja proti produkciji Billy Elliot povzročila velik upad prodaje vstopnic, zato bomo po navodilih vodstva odpovedali 15 ponovitev predstave," je za spletno stran 444.hu potrdil direktor operne hiše Szilveszter Ókovács.

Muzikal je odrska postavitev po predlogi istoimenskega filma iz leta 2000. Gre za zgodbo o dečku, ki v osemdesetih odrašča v turobnem rudarskem mestecu na severu Anglije. Namesto da bi se zanimal za boks, kot to od njega pričakuje okolica, si bolj kot kar koli drugega na svetu želi plesati balet.

V nasprotju z "nacionalnim interesom"

V kolumni v časniku Magyar Idők so Madžari lahko v začetku meseca prebrali, da bi ogled predstave "otroke lahko spreobrnil v geje". Avtorica Zsófia N. Horváth piše še, da muzikal "promovira iztirjen življenjski slog", ki je v nasprotju z demografskimi potrebami države. "Propaganda homoseksualnosti ne more biti nacionalni cilj v času, ko se povprečna starost viša in število prebivalstva manjša, naši deželi pa grozi invazija." Članek je predlagal, naj se predstavo v celoti umakne, če Ókovács že ne more doseči črtanja nekaterih prizorov.

Pozneje je bil Ókovács v kolumni za isti časnik prisiljen razložiti, da "prikazovanje nečesa, kar je neizpodbitno dejstvo življenja, še ne pomeni propagande. Človek je lahko gej in konservativec hkrati." Ob tem je pripomnil, da edinega odkrito istospolno usmerjenega lika iz izvirnega scenarija v tej produkciji sploh ni.

Madžarska državna opera je od premiere leta 2016 Billyja Elliota uprizorila že vsaj 90-krat, torej za sto tisoč gledalcev. Po začetku negativne kampanje so prepolovili ceno vstopnic za ostale ponovitve, a brez učinka, poroča The Guardian.

Madžarska distopija

Po tretji zaporedni zmagi na volitvah je Orban z ukrepi proti neodvisnemu sodstvu in nevladnim organizacijam Madžarsko še za korak približal svojemu cilju "neliberalne države". Povečal se je tudi pritisk na neodvisne institucije, kakršni sta Akademija znanosti in Srednjeevropska univerza. Neki desničarski časnik s tesnimi vezmi z Orbanovo administracijo je pred kratkim objavil seznam raziskovalcev na Akademiji in jih obtožil, da se ukvarjajo s "pravicami istospolnih in znanostjo o spolu".

Parlament je v tem tednu sprejel več zakonov, ki kriminalizirajo početje posameznikov ali skupin, ki bi poskušali pomagati nezakonitim pribežnikom do azila. Zakonodaja omejuje pooblastila nevladnih organizacij, ki zdaj ne morejo več posredovati v korist prosilcev za azil.

