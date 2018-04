Budimpešta: Več deset tisoč ljudi za ponovno štetje glasov in proti Orbanu

Fidesz osvojil dvotretjinsko večino in lahko spreminja ustavo

14. april 2018 ob 20:25

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Budimpešti se je manj kot teden po volitvah zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi premierja Viktorja Orbana in nepravični volilni zakonodaji.

Pod sloganom "Mi smo večina" so udeleženci zahtevali ponovno štetje glasov na parlamentarnih volitvah 8. aprila, spremembe volilne zakonodaje in zagotovitev svobode medijev. Pozvali so tudi proti razgradnji pravne države in zahtevali demokracijo.

Množica protestnikov - po oceni francoske tiskovne agencije AFP se jih je zbralo okrog 100.000 - se je sprehodila skozi središče mesta do poslopja parlamenta. K shodu so pozvali strankarsko neodvisni aktivisti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na volitvah 8. aprila je prepričljivo zmagala stranka Fidesz premierja Orbana. Glede na podatke volilne komisije je osvojila 49,9 odstotka glasov. Na podlagi volilne zakonodaje, ki daje prednost najmočnejšim političnim strankam, je stranki s tem pripadlo 134 od 199 poslanskih sedežev in s tem dvotretjinska večina, s katero lahko spreminja ustavo.

V zadnjih dneh se je pojavilo več poročil, ki namigujejo, da naj bi se pri preštevanju glasov na številnih voliščih zgodile nepravilnosti v korist Fideszu. Nekateri sicer menijo, da te domnevne manipulacije ne bi mogle vplivati na izid volitev.

Največ podpore na podeželju

Fidesz je sicer zmagal kar v 91 od 106 volilnih okrožij, vendar je največjo podporo pridobil na podeželju, medtem ko je v Budimpešti dve tretjini glasov osvojila opozicija. Stranka je tudi precej bolj priljubljena med starejšimi, Fidesz je glede na raziskave inštituta Median podprlo 46 odstotkov volivcev, starejših od 50 let, in 37 odstotkov volivcev, mlajših od 30 let.

Odraz teh ugotovitev so tudi nedavni shodi, na današnjem protestu v Budimpešti je bilo po poročanju Reutersa veliko mladih, medtem ko je bila na shodu podpornikov v Orbanovem rojstnem kraju Szekesfehervar večina udeležencev srednjih let in starejših.

J. R.