Thomas Heatherwick je med drugim zasnoval tudi načrte za londonski "zeleni" most čez reko Temzo, katerega gradnja je nato dokončno padla v vodo lansko pomlad. Foto: Wikipedia Commons Britanski oblikovalec je navdih za zasnovo te jeklene konstrukcije našel v stopničastih vodnjakih, kakršni so na indijskih tleh. Foto: EPA Sorodne novice Londončani se morajo odpovedati pravljičnemu mostu čez Temzo

Na Manhattnu raste "newyorški Eifflov stolp" mnogoterih stopnic

Delo Britanca Thomasa Heatherwicka

23. februar 2018 ob 12:27

New York - MMC RTV SLO

Na Manhattnu raste nova newyorška znamenitost, ki je v zadnjem mesecu dni dosegla svojo dokončno višino dobrih 45 metrov, avtor katere je britanski oblikovalec Thomas Heatherwick.

Nekateri nastajajočo stvaritev že označujejo za "manhattanski Eifflov stolp", čeprav torej nikakor ne dosega Eifflovih 300 metrov. Jeklena konstrukcija, imenovana Vessel (Zračna ladja), za izdelavo katere skrbi londonski biro Heatherwick Studio, vsebuje 154 intuitivno povezanih stopniščnih ram, torej sosledij stopnic, ki jih skupno tvori 2.500 posameznih stopnic in 80 podestov. Premer konstrukcije ob vznožju znaša dobrih 15 metrov.

Ko bo konstrukcija dokončana, se bo tako mogoče sprehoditi po dobrih 1600 metrih stopnic in si privoščiti panoramski pogled na manhattanski West Side. Izkušnja vzpenjanja in spuščanja po teh mnogoterih stopniščih naj bi spodbudila vzpostavitev osebnega ritma v vsakem od obiskovalcev.

Manjkajo zgolj še zadnje podrobnosti

Thomas Heatherwick (1970), ustanovitelj Heatherwick Studia, je dejal: "Vessel je ena najbolj zapletenih jeklenih konstrukcij, kar jih je bilo kdaj koli izdelanih. Danes zaznamujemo vznemirljiv trenutek, ko je bil zadnji od ogromnih 75 montažnih kosov, ki so potovali vse od Italije do Manhattna, vgrajen celo pred načrtovanim rokom in s presenetljivo geometrijsko natančnostjo. V naslednjih nekaj mesecih se bomo osredotočili na namestitev zadnjih detajlov konstrukcije - tlakovci, ograje, razsvetljava in obloge bodo zaokrožili ta povsem drugačen javni prostor."

"Najverjetneje najustvarjalnejši človek na svetu"

Heatherwick, ki ga je New Yorker označil za "najverjetneje najustvarjalnejšega človeka na svetu", glede njegovega dela pa, da bi ga lahko opisali kot praznovanje tega, da v formalnem arhitekturnem izobraževanju ni nikoli absorbiral dogme o načrtovanju stvari, ki bi morale biti pravilno poravnane in lične. Njegove stvaritve po navedbah New Yorkerja nosijo v sebi nekaj duha Harryja Potterja, viktorijanske domiselnosti in skorajda tudi elemente steam punka.

Navdihovanje pri indijskih stopničastih vodnjakih

Navdih za zasnovo konstrukcije je Heatherwick našel v stopničastih vodnjakih, kakršne najdemo na indijskih tleh. S svojim oblikovalskim birojem pa je nato poiskal rešitev, ki izzove energičen učinek s svojimi ponavljajočimi se stopnišči.

Novo znamenitost, katere vrednost ocenjujejo na okoli 200 milijonov dolarjev (dobrih 162 milijonov evrov), bodo po napovedih odprli za javnost pozneje v tem letu.

P. G., foto: EPA