Na tednu kritike v Locarnu letos hrvaško-slovenski film Nori dnevi

Film je režiral Damian Nenadić

12. julij 2018 ob 12:39

Locarno - MMC RTV SLO, STA

Na enainsedemdesetem mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu bodo v sekciji teden kritike predvajali tudi hrvaško-slovenski celovečerni dokumentarec Nori dnevi Damiana Nenadića.

Film je "kombinacija opazovalnega dokumentarca in participativnega snemanja", mednarodna premiera bo 6. avgusta, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Nore dneve bodo predvajali dvakrat

Festival bo potekal od 1. do 11. avgusta, teden kritike v sklopu festivala pa bo trajal od 3. do 10. avgusta. Nore dneve bodo predvajali dvakrat - ponovno še 7. avgusta. Slovenska koproducentka je Petra Seliškar iz Zavoda Petra Pan, hrvaški producent je Restart Croatia. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra (SFC). V začetku junija je bil v Sloveniji prikazan v programu filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema.

Film je "bo zajel globino tistega, kar je človeku najpomembnejše - občutek varnosti". V njem nastopata Maja in Mladen, ki "svoje stanje in izkušnje večinoma opisujeta s svojimi podobami. Režiser jima je dal priročne kamere in jima omogočil, da snemata sebe in svoje okolje. Rezultat je film, ki nam omogoča, da smo dobesedno, na prvi pogled, priča Mladenovi verski obsedenosti in Majinemu psihofizičnemu propadu, ki ga povzročajo stranski učinki drog," piše na uradni spletni strani festivala.

Lani je zmagala Bičkova Družina

V ta program so letos izbrali še filme iz Kanade, Francije, Švice, Nemčije, Irana in Argentine. Lani pa se je vanj uvrstil režiser Rok Biček z dokumentarnim filmom Družina, nastalem v slovensko-avstrijski koprodukciji - in zmagal. Bil je prvi slovenski film, ki so ga predvajali v tej programski sekciji.

Teden kritike je odlična odskočna deska za vsakega ustvarjalca, saj se v tej kategoriji vsako leto predstavi le sedem filmov, ki odpirajo nove perspektive in izzovejo razprave, so še zapisali na SFC.

Ustanovljen je bil leta 1990 in v sklopu festivala predstavlja neodvisno sekcijo, ki jo vsako leto organizira švicarsko združenje filmskih novinarjev zato, da svetovni javnosti predstavi inovativne filme na robu klasične filmske naracije, in se osredinja zlasti na tiste z unikatno vizijo.

Več kot 8000 gledalcev na glavnem trgu

Festival v švicarskem mestu se postavlja ob bok Cannesu, Berlinu in Benetkam ter med sorodnimi prireditvami po svetu slovi po tem, da odkriva smernice v sedmi umetnosti. Ponaša se z velikim platnom na glavnem mestnem trgu za več kot 8000 gledalcev.

Za glavno nagrado, zlatega leoparda, se bo tokrat potegovalo 15 celovečernih filmov, med katerimi jih bo 13 doživelo svetovno premiero. Častnega leoparda bo dobil francoski filmski režiser Bruno Dumont.

Letošnja izdaja se bo med drugim poklonila bratoma Taviani: počastili bodo spomin na aprila umrlaga Vittoria, njegov brat, režiser in scenarist Paolo pa bo gost na velikem mestnem trgu. Predvajali bodo restavrirano različico njegovega filma Pozdravljena Babilonija (1987), je mogoče prebrati na uradni spletni strani.

N. Š.