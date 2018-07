Najvišja japonska nagrada za umetnost filmski legendi Catherine Deneuve

Doslej je nagrado prejelo 150 umetnikov

12. julij 2018 ob 10:42

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska igralka Catherine Deneuve je prejemnica najvišje japonske nagrade za umetnost praemium imperiale, ki jo vsako leto podelijo petim mednarodno uveljavljenim imenom.

Poleg nje so to letos še francoski arhitekt Christian de Portzamparc, francosko-belgijski umetnik Pierre Alechinsky, japonska umetnica Fujiko Nakaya in italijanski dirigent Riccardo Muti.

Napad na gibanje Jaz tudi

Francoska filmska legenda je zaslovela v 60. letih, znana pa je iz filmov, kot sta Cherbourški dežniki in Lepotica dneva. Na začetku letošnjega leta je poskrbela za odmev v feminističnih krogih, ko je po škandalih zaradi spolnega nadlegovanja, kot je bil primer ameriškega producenta Harveyja Weinsteina, branila pravico moških do zapeljevanja žensk.

Kasneje se je 74-letna igralka skušala oddaljiti od odprtega pisma, ki ga je kot napad na gibanje #JazTudi sopodpisala v francoskem dnevniku Le Monde, in trdila, da "nadlegovanje ni nič dobrega".

Podpora japonske kraljeve družine

Catherine Deneuve je letos ena od treh francoskih umetnikov, ki bodo prejeli nagrado praemium imperiale, ki jo podeljujejo s podporo japonske kraljeve družine. Med dobitniki sta namreč še 74-letni francoski arhitekt Christian de Portzamparc, dobitnik Pritzkerjeve nagrade, in 90-letni francosko-belgijski nadrealistični umetnik Pierre Alechinsky; njegovo sliko ima v svojem kabinetu tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Nagrado, vredno 15 milijonov jenov oziroma 117.000 evrov, sicer vsako leto podelijo petim mednarodno uveljavljenim umetnikom. Letos jo bosta na slovesnosti 23. oktobra v Tokiu iz rok princa Masahita, mlajšega brata cesarja Akihita, dobila še 85-letna japonska umetnica Fujiko Nakaya, znana po fotografijah z meglicami, in 77-letni italijanski dirigent Riccardo Muti.

Že 150 umetnikov ima nagrado

Vzporedno nagrado za mlade umetnike pa bo prejela kulturno-izobraževalna ustanova iz Velike Britanije Shakespeare Schools Foundation, ki organizira največji festival mladinske drame na svetu.

Nagrado praemium imperiale je doslej prejelo skoraj 150 umetnikov, med njimi sta denimo švedski režiser Ingmar Bergman in ameriški skladatelj Leonard Bernstein.

