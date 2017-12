Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Serijo je idejno zasnovala Ivana Jurković, ki je skupaj z Ireno Svetek in Dušanom Čatrom podpisana pod scenarij. Režijo nanizanke je prevzel Slobodan Maksimović, direktor fotografije je Miloš Srdić, scenografka je Maša Brandstatter, oblikovalka maske Anja Godina, kostumografka Tanja Birgmajer, glasbo pa bo prispeval Mitja Vrhovnik Smrekar. Foto: RTV SLO/T. Č. Vedno je otrok prva stvar. Moj lik sicer skrbi, kako bo našla drugega partnerja, ampak vedno postavlja otroka na prvo mesto. Vesna Pernarčič Vsaka od mam ima svoj pogled na vzgojo svojih in nemalokrat tudi tujih otrok. Tako druga drugi naravnost in brez dlake na jeziku povedo, kaj si mislijo o otrocih, o partnerjih, o karierah in dietah. Foto: RTV SLO/T. Č. Mislim, da liki niso stereotipni, so si pa seveda med seboj zelo različni, kar dela nadaljevanko zanimivo in privlačno. Dogajajo pa se jim vse mogoče stvari, take, ki bi jim jih pripisali, in take, ki jim jih ne bi. Vesna Slapar V nanizanki so poleg ženskih seveda tudi moški liki, Mirjanin brat Miro (Lotos Šparovec), lastnik lokala Angel bar, kjer se ženske srečujejo, Tatjanin mož Klemen (Uroš Smolej), uspešen plastični kirurg, ter Ivin mož Igor (Aljoša Koltak), izumitelj in raziskovalec. Foto: RTV SLO/T. Č. V seriji igrajo tudi Uroš Smolej, Aljoša Koltak, Jure Henigman, Olga Kacjan, Nina Valič, Matej Puc in drugi. Otroke igrajo Lovro in Filip Žunić, An Mikono Čopič, Jakob Rakovec, Žan Tomšič, Ana Lu Lamut in Ina Kozjak. Foto: RTV SLO/T. Č. Sorodne novice Nova serija o junakinjah, ki pokažejo, kaj vse pomeni biti mama Dodaj v

Nanizanka Mame: O materinstvu smo želele spregovoriti neolepšano

Igralke o prihajajoči nanizanki

18. december 2017 ob 06:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec decembra prihaja na male zaslone nova nanizanka Mame; o čem govori nanizanka, ki sicer izhaja iz istoimenske gledališke uspešnice, kako se loteva tem, povezanih s sodobnimi mamami, z njihovimi življenji, otroki, moškimi pa smo se pogovarjali igralkami, ki mame upodabljajo.

Vesna Pernarčič, Tijana Zinajić, Barbara Medvešček, Vesna Slapar in Lea Cok so si edine, da se bodo resnične mame zelo verjetno prepoznale v njihovih likih, ker je "naš namen prikazati resničnost tako, kot je, ne pa njene olepšane verzije, kot jo pogosto lahko vidimo v filmih, reklamah, revijah", pravi Vesna Pernarčič, ki igra Julijo, mater samohranilko. "Stvari želimo prikazati take, kot so. In vsaka od naših likov ima svojo življenjsko pot in izkušnje. Vsaka ima svoj pogled na svet. Zajeti želimo čim večji spekter žensk in njihovih odnosov, ki so specifični," dodaja Lea Cok, karieristka Maša, ki je edina brez otrok.

Z odra na platno

Izhodišče nanizanke je istoimenska gledališka komedija o življenju petih sodobnih žensk, od katerih samo ena še ni mama, življenja vseh pa zaznamujejo prisotnost ali odsotnost moških in seveda otroci. Predstavo je režirala Tijana Zinajić, ki v nanizanki igra taksistko Mirjano, mamo treh fantov in ženo vojaka na misiji: "Zdi se mi , da so mame iz predstave enake kot mame v nadaljevanki, predvsem po energiji in načinu delovanja, prav tako ostaja ista sporočilnost. Pri predstavi smo izhajale iz tega, da nas je že kot otroke motilo, da se je materinstvo predstavlja kot nekaj krasnega in lepega, nikjer pa se ni govorilo o tem, kako ženska po porodu izgubi svoj prostor, telo, čas. O materinstvu smo hotele spregovoriti neolepšano."

Emancipacija in vse njene razsežnosti

Julija, Iva, Tatjana in Mirjana so se spoznale že v srednji šoli, 'prišlek' v družbi pa je Maša, Tatjanina svakinja brez otrok in z vzpenjajočo se kariero. So najboljše prijateljice in zaveznice, ki se redno dobivajo in si tudi vse povedo. Njihove težave so različne, tako kot so različne tudi same, se pa vrtijo predvsem okoli otrok, mož, financ, položaja sodobne ženske v družbi in doma. "Že v predstavi smo skušale predstaviti določene skupne lastnosti likov, katerih osnovne linije ohranjamo tudi v nadaljevanki, čeprav seveda prihaja tudi do sprememb. Moj lik Iva je v predstavi rokerica, zdaj pa je pankerica, kar še bolj poudarja njeno revolucionarno naravo, ki ne sprejema splošno konvencionalne predstavo o sodobni ženski. Ko dobi delo v lepotnem salonu, je precej nesrečna, ker bi raje delala z brezdomci, alkoholiki, narkomani. To je njen način boja proti sistemu, pa tudi njena altruistična narava", pravi Barbara Medvešček, ki igra Ivo, mamo dveh otrok in ženo brezposelnega znanstvenika.

"Danes večina mam deluje na dvajset različnih ravneh, kar je tudi posledica emancipacije, o čemer pa se ne govori pogosto. Kot se tudi ne govori o tem, da je z emancipacijo precej moških vlog prevzela ženska, moški pa je popustil in postal zafrustriran," na vprašanje o tem, kakšen boj morajo bíti sodobne ženske, odgovarja Tijana Zinajić in dodaja: "Vseh pet mam je zelo oprijemljivih, so ljudje. So pa tudi zelo različne, zato da bi se lahko v njih našle resnične mame. Moj lik Mirjana je taksistka, ki jo bodo gledalci videli kot ljubečo, nežno in toplo mamo, čeprav svoje otroke kar naprej pošilja v sobo."

Vesna Slapar, ki igra 'poklicno' mamo Tatjano, urejeno, pedantno, do zadnje pike zorganizirno, kar seveda pomeni, da se stvari lahko tudi porušijo, pa o sodobnih vlogah v družini pravi, da nikoli ni verjela v delitev po spolu: "Oče dela, mama pa doma skrbi za otroke. Mislim, da je najlepše, če se skrb za družino porazdeli na oba, pa tudi mame imamo pravico do kariere in uresničevanja svojih sanj."

Humor kot zrcalo resničnosti

Materinstvo je večno aktualna tema, o kateri vsi nekaj vedo, o kateri vsi nekaj menijo, tudi ljudje, ki nimajo vpogleda v vsakdanje življenje žensk. Izhodišča takšnih 'modrovanj' so pogosto stereotipi, na katere pa je treba opominjati tudi skozi humor in jih mora celo porušiti, kar "bi bilo odlično!", se nasmeji Lea Cok in dodaja: " Vsak s svojo energijo in videzom deloma 'pripada' nekemu stereotipu. Od gledalca je odvisno, kako ga bo prepoznal in to povezal z ljudmi, ki jih pozna ali jih je, in imajo podoben način življenja. To gledalca zanima. Z nerodnimi situacijami to "resničnost" malo omilimo. Smešno pa je velikokrat tisto, kar je res". Barbara Medvešček pa o humorju v nanizanki pravi, da nikakor ni samo situacijske narave, ampak da so skozi humor želeli ljudem približati določene tematiki, ki so zelo realne in niso nujno smešene.

Kdo je sodobna mama?

"Sodobna mama je mama iz mesa in krvi, lahko je doma in energijo vlaga samo v družino, lahko je samohranilka in je za vse sama, lahko je vrhunska športnica, lahko je raziskovalka v tujini, lahko je poročevalka z vojnih območij, lahko je ekstremna alpinistka, lahko je biodinamična kmetovalka, lahko je prodajalka v trgovini ... lahko je vi, lahko je jaz. Sodobna mama je predvsem ženska z vsemi svojimi sanjami, željami in potrebami," meni Vesna Slapar.

Lejla Švabič