Neuspešen poskus prikritja sledi za ukradenim ogromnim zlatnikom

Še zmeraj ne dokončno razrešen primer

14. november 2017 ob 20:45

Berlin - MMC RTV SLO

Berlinske oblasti so potrdile poročanje nekaterih nemških medijev, da je prišlo do poskusa brisanja sledi, obremenilnih za zmikavte 100-kilogramskega zlatnika iz muzeja Bode v nemški prestolnici.

Najprej spomnimo, da so ta zlatnik, ki meri 53 centimetrov v premeru in tri centimetre v debelino, iz muzeja ukradli ponoči letos pomladi. Vrednost zlatnika ocenjujejo na 3,8 milijona evrov in velja za enega največjih na svetu.

Z gasilno peno neuspešno nad sledi

Po besedah tiskovnega predstavnika tožilstva so neznani storilci res vdrli v policijsko postajo, kjer je shranjen avto, za katerega domnevajo, da je povezan s krajo. Vlomilci so z namenom prikritja sledi po notranjosti mercedesa razpršili gasilno peno. Po navedbah policije se je vlom zgodil že v juliju. Vendar vlomilci s svojim dejanjem niso dosegli želenega cilja: "Napad na sledi je bil neuspešen," je še dejal tiskovni predstavnik.

Po naključju odkrito vozilo

Že v juliju so po večmesečnem trudu aretirali več ljudi, za katere sumijo, da so povezani s krajo. Šlo naj bo za pripadnike velike arabsko-kurdske družine, ki se ukvarja z organiziranim kriminalom. Predpostavlja se, da so storilci imeli pomagače tudi med muzejskim osebjem. Dva od aretiranih sta še zmeraj v preiskovalnem zaporu.

Po navedbah tožilstva pa so dotični mercedes pravzaprav zaplenili zaradi nezakonitih dirk, na katerih so ga uporabljali. Ob tem pa je policija v vozilu naletela na zlate priponke, ki naj bi bile povezane z ukradenim zlatnikom.

Eden od zgolj petih primerkov na svetu

Sicer pa zlatnik na eni strani nosi (oziroma je morda nosil, če so ga že uspeli pretopiti) podobo treh javorjevih listov, na drugi pa podobo britanske kraljice Elizabete II. V berlinskem muzeju so ga hranili v vitrini iz neprebojnega stekla.

Kovanec, imenovan Velik javorjev list (ang. Big Maple Leaf), je izdelan iz čistega 24-karatnega zlata, njegova nominalna vrednost je milijon kanadskih dolarjev (približno 700.000 evrov). Poleg ukradenega primerka, ki je bil v muzeju Bode od leta 2010, so na svetu le še štirje primerki.

P. G.