Nova EU-smernica ogroža slavni meissenski porcelan

EU-komisija želi znižati dovoljeno raven svinca

13. avgust 2017 ob 13:16

Svinec in kadmij sta tista kemična elementa, ki zagotavljata sijoče barve na porcelanu, vendar lahko zato krožniki in skodelice oddajajo strupene snovi, ki prehajajo v hrano ali pijačo. Nedavno je EU-komisija podala predlog, s katerim želi znižati dovoljeno raven svinca.

V Bruslju namreč načrtujejo zaostritev mejnih vrednosti svinca z novo, t.i. keramično smernico, kar pa lahko resno ogrozi izdelovalce porcelana, kakršen je slavni nemški meissenski porcelan. S tem bi spremenili določila, ki veljajo od leta 1984, pri čemer bi se najvišja dovoljena raven svinca spustila na štiri stotine zdaj dovoljene. To pa lahko predstavlja resno težavo za podjetja, katerih porcelanasti krožniki in skodelice so ročno poslikani oziroma okrašeni.

Po poročanju časopisa Spegel se je Stanislaw Tillich, ministrski predsednik nemške zvezne dežele Saške, od koder prihaja meissenski porcelan, na srečanju z Jean-Claudom Junckerjem zavzel za izjemo, ki bi pri tem veljala za manufakture porcelana.

Alkimistična zgodovina belega "zlata"

Meissenski porcelan, ki se ponaša z več kot 300-letno tradicijo, nosi ime po mestu Meissen, iz katerega izvira in kjer ga še danes izdelujejo. Vsi predmeti, ki so kdaj koli izšli iz meissenske manufakture, nosijo zaščitni znak dveh prekrižanih sabelj.

Formulo za izdelavo belega porcelana je leta 1708 odkril matematik in znanstvenik Ehrenfried Walther von Tschirnhaus - medtem ko so osnove te formule prišle iz domovine porcelana Kitajske, kjer so mojstrstvo izdelovanja krhkih predmetov obvladali že precej pred Evropejci. Leta 1710 pa je Johann Friedrich Böttger po smrti Tschirnhausa prevzel njegovo delo in na trg uvedel porcelan, ki je kmalu postal nepogrešljiv v vseh evropskih kraljevskih hišah.

Zgodovina priča, da je Böttger v časih, ko so vsi obsedeno iskali alkimistično formulo, s pomočjo katere bi izdelali zlato, trdil, da je odkril prav takšno formulo. Njegova pot se je kmalu križala s potjo Tschirnhausa, ki se je prav v tistem času ukvarjal z umetnostjo izdelovanja stekla in obenem poskušal narediti tudi porcelan - kar mu je tudi uspelo. Ob nenadni smrti Tschirnhausa pa je formula torej prešla v roke Böttgerja.

Širom sveta prepoznavni zwiebelmuster

Meissenski porcelan je še danes ena najdragocenejših znamk z nemških tal, kar glede na to, da je meissenska manufaktura preživela 11 vojn, ki so v 300 letih vihrale po stari celini, pa tudi 40 let komunistične oblasti, skoraj ne čudi. V zadnjem času se obračajo k sodobnejšemu slogu, kar strokovnjaki sicer pozdravljajo, a menijo tudi, da se Meissen ne bi smel preveč oddaljiti od razpoznavnih lastnosti svoje blagovne znamke, za katero je najbolj značilen modro-beli čebulni vzorec, se pravi svetovno slavni zwiebelmuster.

