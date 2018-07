Novo stopnišče do nadangela, ki bdi nad Piranom

V kratkem tudi obnova slavne skulpture na vrhu zvonika

15. julij 2018 ob 11:54

Piran - MMC RTV SLO

Če ste se kdaj povzpeli na piranski zvonik, se najbrž spomnite majavih, škripajočih stopnic, ki človeka niso navdajale s pretiranim občutkom varnosti. No, zdaj se štiristo let star zvonik kiti z novim stopniščem iz macesnovega lesa, ki nudi varen dostop do najlepšega razgleda na mesto.

Z novim stopniščem, ki zagotavlja varen dostop do razgledne ploščadi, niso poskrbeli samo za funkcionalnost, ampak so vanj vgradili tudi elemente, vezane na angele. Vrh zvonika namreč krasi skulptura nadangela Mihaela, ki ga v kratkem prav tako čaka obnova.

Pred letom 1600 je bil zvonik del stolnice in je stal na ploščadi pred cerkvijo, ob zadnji rekonstrukciji - "nadgradnji" iz gotike v barok - pa so ga postavili na današnje mesto. Skupaj s skulpturo nadangela Mihaela na vrhu meri skoraj 50 metrov v višino.

Po obnovi zvonov in številčnice zunanje ure je zdaj prišla na vrsto obnova notranjosti. "Stopnišče pač ni bilo namenjeno turistični dejavnosti oz. takšnemu številu obiskovalcev, ki se povzpnejo na to razgledno ploščad k zvonovom, zato smo se odločili, da ga tudi zaradi varnosti in zaradi dotrajanosti obnovimo," je pojasnil piranski župnik Zorko Bajc.

Rdeča nit angelov

Novo stopnišče je iz macesnovega lesa in je speljano približno tako kot prvotno. Na novo so pridobili horizontalno perspektivo, saj obiskovalec ob vhodu lahko od spodaj vidi skoraj vse do vrha zvonika, kar prej ni bilo mogoče. Želeli so si tudi, da bi stopnišču, ki se vije skoraj 25 metrov v višino, dodali tudi vsebino.

Zaradi prisotnosti kipa nadangela Mihaela so se odločili, da v stopnišče vpletejo angele. Na 15 podestih so tako v sam les izrezane podobe angelov oz. nadangelov. Tako so na prvem podestu angeli varuhi, nato pa si sledijo nadangeli vse do Mihaela. Podobe dopolnjujejo napisi v treh biblijskih jezikih - hebrejščini, grščini in latinščini. Poleg tega se angeli na prosojen način pojavljajo tudi v sami ograji stopnišča. Obiskovalec pa si na poti do vrhnje ploščadi lahko ogleda tudi obnovljen mehanizem na uteži ure iz leta 1802.

Burja odnesla angelovo krilo

Župnika zdaj čaka obnova skulpture angela na vrhu zvonika, ki ga je februarja poškodovala burja, tako da je del njegovega krila končal na Tartinijevem trgu daleč spodaj. V kratkem bodo s pomočjo helikopterja Slovenske vojske angela sneli z mesta in ga obnovili, kar bo velik tehnični in finančni zalogaj. Prav tako bo treba obnoviti močno poškodovan zgornji del oz. špico zvonika, nazadnje pa je tu še obnova zunanjosti zvonika, ki je že 400 let izpostavljena vremenu.

Znajti se morajo brez pomoči ministrstva za kulturo

Bajc upa, da bodo letos prejeli vsaj nekaj sredstev ministrstva za kulturo, v zadnjih letih je namreč niso. Občina pomaga po svojih močeh, a gre le za okoli 8000 evrov letno za celotno sakralno dediščino Pirana, je opozoril Bajc.

Obnovo zvonika financirajo tudi z vstopnicami zanj. Gre za simbolno vstopnino, ki znaša dva evra za odrasle in en evro za otroke, za najmlajše pa je vstop brezplačen. Kot je poudaril župnik, se ves denar vrača v obnovo izjemno obsežne in bogate sakralne dediščine v mestu.

A. J.