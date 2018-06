Piran skrbi za boljšo dostopnost svojih spomeniških čarov za gibalno ovirane

V okviru evropskega projekta Come-in!

15. junij 2018 ob 21:36

Piran - MMC RTV SLO, STA

Štiri lokacije v mestnem jedru Pirana so po novem opremljene s premičnimi in nepremičnimi klančinami – njihov namen je invalidom na vozičkih in vsem, ki težko hodijo oziroma pri hoji potrebujejo pripomočke, omogočiti dostop do spomenikov kulturne dediščine.

Za dostopnost piranskih spomenikov so poskrbeli v okviru evropskega projekta Come-in!, mestna občina je od območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine v začetku leta pridobila soglasje za postavitev premičnih in nepremičnih klančin. Izbrane lokacije omogočajo dostop do nekaj osrednjih mestnih kulturnih spomenikov.

Fizična, informacijsko-komunikacijska, socialna in ekonomska dostopnost

Celotna vrednost projekta je 77.200 evrov, kar vključuje tudi izvedbo drugih projektnih aktivnosti, ki promovirajo koncept dostopnosti in pravic do dostopnosti v širšem smislu. Poleg investicijskih dejavnosti namenja projekt poseben poudarek strokovnemu sodelovanju med partnerji s področja dostopnosti. Projekt, ki se bo zaključil junija prihodnje leto, spremlja štiri zvrsti dostopnosti, in sicer fizično, informacijsko-komunikacijsko, socialno ter ekonomsko.



Na novo postavljene klančine so torej namenjene dostopu do spomenikov kulturne dediščine v mestnem jedru, izbrani izvajalec, družba Geoit iz Ankarana, pa je poskrbela, da so dela potekala po načrtu in so zdaj v zaključni fazi, so sporočili partnerji v projektu, ki ga sofinancira transnacionalni program Srednja Evropa 2014–2020.

Tartinijeva hiša in Cerkev sv. Petra

Prva klančina je v neposredni bližini Tartinijeve hiše, kjer oviro predstavljajo tri stopnice v belem istrskem kamnu. Druga klančina omogoča vstop v Cerkev sv. Petra, je premična in izdelana iz primernega kovinskega materiala, ki se ga lahko enostavno položi oziroma glede na potrebo odstrani.

Bolniška ulica in Stolna cerkev sv. Jurija

Na Bolniški ulici nameščeno tretjo klančino so izvedli v najmanjših mogočih dimenzijah, saj poteka ob podpornem zidu ploščadi. Zaradi celotne postavitve so klančino izvedli v sivem peščenjaku, ki se nadaljuje od zgornje kamnite stopnice. Na zid so postavili "pasaman", oblikovan iz kovine. Na zgornji stopnici, kjer se klančina prične, pa so postavili kamniti stebriček iz belega istrskega kamna z namenom označitve višinske razlike v tleh.

Pri četrti klančini, ki se nahaja pred ploščadjo Stolne cerkve sv. Jurija, pa so odstranili obstoječo zidno strukturo v širini dostopne poti, zaključek obodnega zidu so izdelali iz starih kamnitih gradnikov iz sivega peščenjaka, zato ni videti razlike glede na obodni zid, zaključek na zgornji strani pa je enak zdajšnjemu zaključku.

P. G.