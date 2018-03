Opera za dojenčke po Londonu in Parizu potuje še v New York

BambinO bo na sporedu od 30. aprila in 5. maja

31. marec 2018 ob 18:34

New York - MMC RTV SLO

Newyorška Metropolitanska opera bo morala prostore opremiti s previjalnimi mizami in parkiriščem za vozičke. Med 30. aprilom in 5. majem se bo njihovo občinstvo namreč izredno pomladilo - uprizorili bodo opero za dojenčke.

Znamenita operna hiša na Manhattnu, na kratko poimenovana Met, bo občinstvu ponudila deset brezplačnih opernih dogodkov, zbranih pod imenom BambinO. Namenjeni bodo dojenčkom, starim med šestimi in osemnajstimi meseci, poroča The New York Times.

"Naša brezkončna naloga je, da gradimo operno občinstvo za prihodnost. Odločili smo se, da začnemo navduševati mlado občinstvo že od najzgodnejših začetkov" je ob najavi dogodka povedal Peter Gelb, generalni direktor Meta.

Zgodba o ptici, jajcu in piščancu

Najmlajše bodo za opero poskusili navdušiti s 40-minutnimi predstavami, v katerih bodo nastopili štirje umetniki, dva od njih bosta pela, dva pa igrala na glasbila. Opera pripoveduje zgodbo o ptici, jajcu in piščancu. Napisal jo je Lliam Paterson, producirali pa Škotska narodna opera, gledališka skupina Improbable in mednarodni festival v Manchestru. V vlogi režiserja najdemo Phelima McDermotta, ki ravno ta mesec v Metu režira karnevalsko produkcijo Mozartove Così Fan Tutte.

Lansko poletje je opera BambinO premiero doživela v Veliki Britaniji, kjer je bila povsem razprodana in dobila zelo dobre kritike. Za tem so jih povabili še v Pariz, sedaj pa še v New York.

Občinstvo bo sestavljalo 25 dojenčkov, ki bodo sedeli v naročjih svojih staršev ali drugih skrbnikov. Metova izobraževalna ekipa pa bo obenem delala še z raziskovalci za razvoj otroka in glasbeno izobraževanje v zgodnjem otroštvu iz Univerze Columbia.

S predstavo bodo zaključili sezono, v kateri so se v medijih pojavljali predvsem zaradi prekinitve sodelovanja z dolgoletnim umetniškim direktorjem in dirigentom, lani upokojenim Jamesom Levinom, potem ko se je ta znašel v preiskavi zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Levine je nato svoje nekdanje delodajalce tožil zaradi kršitve pogodbe in obrekovanja.

N. Š.