Mike Parr v svojih performansih večinoma prepleta vprašanja identitete, spomina in bivanjskih stanj. Foto: EPA Zaključek performansa je bila odstranitev asfalta, s katerim so tri dni prej prekrili mesto, na katerem so v podzemlje spustili umetnika v njegovem zabojniku, in njegov vnovičen dvig na površje. Foto: EPA

Po tridnevnem bivanju pod površjem avstralski umetnik vnovič na planem

Performans v okviru festivala Dark Mofo

19. junij 2018 ob 17:48

Hobart - MMC RTV SLO

73-letni avstralski umetnik Mike Parr, ki se je v okviru festivala Dark Mofo dal za tri dni zakopati v majhen ladijski zabojnik pod zelo prometno cesto v mestu Hobart kot poklon žrtvam totalitarnega nasilja, je svoj performans dobro prestal.

Mike Parr je 72 ur prebil v zabojniku, kjer je imel na razpolago vodo, posteljnino, pručko za meditacijo, majhno svetilko, skicirko in svinčnike. Med bivanjem pod zemljo so v zabojnik dovajali kisik, na voljo je imel tudi grelnik in gumb, s pritiskom na katerega bi lahko priklical pomoč, ter vedro za sanitarno uporabo.

Senčna stran avstralske zgodovine

Parrov podvig je potekal stran od siceršnjega festivalskega dogajanja, mesto, kjer je bil zakopan, pa je bilo zgolj označeno.

Za tovrstni performans se je odločil z namenom ozaveščanja o nasilni zgodovini Avstralije v 19. stoletju. Po prihodu 75 tisoč britanskih in irskih kaznjencev na tasmanska tla so namreč skoraj iztrebili tam živeče aborigine.

"Neugodno občutje ob umetnikovem izginotju je poanta tega dela," so sporočili iz tamkajšnjega Muzeja stare in nove umetnosti, ki organizira festival Dark Mofo. Festival je tudi sicer znan po spornih performansih, občasno pa nastopajo tudi zvezdniška imena, kakršno je letos Laurie Anderson. Parr je "umetnik vzdržljivosti in to počne že več let, zato je njegovo telo na to precej navajeno," pa je za novinarje povedal kurator festivala Jarrod Rawlins.

Brez besed zapustil zabojnik

Zaključek performansa sta bila odstranitev asfalta, s katerim so tri dni prej prekrili mesto, na katerem so v podzemlje spustili umetnika v njegovem zabojniku, in njegov vnovičen dvig na površje. Dogodek je spremljala množica ljudi, Parr pa je brez besed zapustil svoje začasno bivališče.

P. G., foto: EPA