Podeljene osrednje EU-nagrade za projekte kulturne dediščine

V najožjem krogu tudi ljubljanska Plečnikova hiša

23. junij 2018 ob 19:18

Berlin - MMC RTV SLO

V Berlinu so slovesno podelili osrednje nagrade Evropske unije za projekte kulturne dediščine, ki jih podeljujeta Evropska komisija in vodilna evropska organizacija na področju kulturne dediščine Europa Nostra.

V najožji krog nagrajenih 29 projektov, ki prihajajo iz 17 držav, se je uvrstila tudi ljubljanska Plečnikova hiša, in sicer v kategoriji izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedmerica bogato nagrajenih projektov

Vrhunec slovesnosti je bila razglasitev sedmih prejemnikov nagrad grand prix, ki poleg lovorike prejmejo še 10.000 evrov. Nagrajence so ovenčali ob prisotnosti nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, maestra Placida Dominga, ki je sicer predsednik pobude Europa Nostra, in evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tiborja Navracsicsa.

V zmagovalno sedmerico so se uvrstili: sanatorij dr. Barnerja v Braunlageju v Nemčiji, bizantinska cerkev Hagia Kiriaki na Naksosu v Grčiji in Baška trdnjava v Baču v Srbiji (vsi trije v kategoriji konservatorstva), EPICO – evropski protokol za preventivno konservatorstvo, sicer usklajevan v Versaillesu v Franciji (v kategoriji raziskave), ga. Tone Sinding Steinsvik iz Norveške ter zasebni lastniki vode v naseljih Argual in Tazacorte na Kanarskih otokih, ki spadajo pod Španijo (oba nagrajenca v kategoriji predano delo), ter izobraževalni program Culture Leap, ki ga izvajajo na Finskem (v kategoriji izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje).

Kulturna dediščina niso zgolj stari kamni

Nemški predsednik je na podelitvi izpostavil pomembnost skupne evropske dediščine v teh negotovih časih, da lahko služi kot navdih in moč za skupno evropsko prihodnost. Dodal je, da "evropska kulturna dediščina zveni kot dolgočasni stari kamni, kot zatohel zrak v muzeju, a je vse prej kot to. Naša skupna evropska dediščina, ki presega meje nacionalnega, je orientacija in inspiracija naše izjemne celine za skupno prihodnost," poroča dopisnica RTV Slovenija iz Berlina Polona Fijavž.

Steinmeier je poudaril še, da se mora Evropa nujno nasloniti nase in mora biti enotna glede tega, kaj si želi in kaj zmore. Placido Domingo je v svojem nagovoru izpostavil, da moramo skupaj uživati lepoto, veselje in kulturo na stari celini. "Evropa predstavlja veselje in ne strahu. Hvala, ker ste angeli varuhi naše kulturne dediščine," je zaključil maestro in predsednik pobude Europa Nostra.

Žirija navdušena nad slovensko predstavitvijo

Nagrado za Plečnikovo hišo je prevzel Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana, pod katerega sodi tudi ta ena največjih znamenitosti in glavnih magnetov za turiste v slovenski prestolnici. Peršin je bil tudi tisti, ki je na posebni prireditvi predstavil dosežke Plečnikove hiše žiriji, ta pa je bila po njegovih besedah navdušena.

Slovesnost v berlinskem kongresnem centru je bila med vrhunci prvega evropskega vrha o kulturni dediščini, ki poteka v nemški prestolnici med 18. in 24. junijem ter je eden od ključnih dogodkov Evropskega leta kulturne dediščine 2018.

P. G.