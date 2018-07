Poletni večeri v Novem mestu z mojstricami in mojstri besede

Pripravlja jih tamkajšnja založba Goga

12. julij 2018 ob 14:18

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Na gradu Grm v Novem mestu se ob 21. uri začenjajo Novomeški poletni večeri, ki jih pripravlja tamkajšnja založba Goga.

Začeli jih bodo z nastopom novomeškega mešanega pevskega zbora Pomlad, ki bo nastopil s popevkami in v spremljavi glasbenikov. Novomeške poletne večere bodo z zabavo ob rojstnem dnevu omenjene založbe končali 23. avgusta.

V atriju glede zaradi prenove Glavnega trga

Po podatkih založbe bodo prireditve Novomeških poletnih večerov zaradi prenove novomeškega Glavnega trga letos izjemoma pripravili v atriju gradu Grm. Kot navadno bodo gostili "mojstrice in mojstre besede, ljudi, ki so vrhunski na svojih področjih, ki so artikulirani eruditi in ozaveščeni posamezniki", so poudarili.

Pripravili bodo pogovorne večere in glasbene nastope. Novost novomeških poletnih večerov bo "festivalski hišni bend", ki ga bo vodila mlada novomeška džezovska pevka Ana Čop. Obisk dogodkov je brezplačen.

Med gosti bo tudi Milan Kučan

V nadaljevanju Novomeških poletnih večerov bodo julija pripravili predstavo za otroke Pesnik išče pero v zasnovi Cvetke Bevc, ki bo nastopila ob Andražu Poliču. Sledila bosta še pogovor Ksenije Horvat s Svetlano Slapšak z naslovom Dve izjemni ženski o ženskah in pogovorni večer o Kataloniji z Milanom Kučanom, Bojanom Brezigarjem in moderatorjem Lukom Lisjakom Gabrijelčičem.

Avgusta bodo poletje nadaljevali z večerom z Mileno Zupančič in s Tadejem Golobom, večerom z Jelko Ciglenečki in Vinkom Möderndorferjem, z nastopom Rudija Bučarja in Istrabenda, Jedrt Jež Furlan se bo pogovarjala z Mirtom Komelom in Goranom Savićem. Pripravili bodo še dobrodelno dražbo knjig in zabavo ob rojstnem dnevu založbe.

Prireditve bodo potekale ob četrtkih in enkrat mesečno tudi v soboto.

N. Š.