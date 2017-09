Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Po oceni žirije je Gašper Tič v Svetovalca vnesel obsežno paleto svojega bogatega umetniškega izrazja, izkušenj in nadarjenosti za celostno gledališko snovanje, zdi pa se, da ga je prežaril tudi s subtilnim osebnim premislekom Foto: Jože Suhadolnik/MGL Sorodne novice Gašper Tič. Ves svet je oder ... oder pa je prazen Gledališčniki in televizijci pretreseni ob smrti Gašperja Tiča Dodaj v

Posthumna nagrada za Gašperja Tiča

Predstava je uvrščena v tekmovalni program Borštnikovega srečanja.

21. september 2017 ob 22:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nagrado za najboljši umetniški dosežek v MGL-ju za preteklo sezono bodo posthumno podelili Gašperju Tiču za vlogo svetovalca Poldeta v uprizoritvi Svetovalec-Katalog burlesknih dialogov.

Predstavo po istoimenski dramski predlogi Mileta Koruna je režirala Nina Rajić Kranjac. "Zaznamovan z melanholično občutljivostjo za protislovja človeškega bivanja, toda tudi s svojevrstno etično angažiranostjo, se protagonist predstave sprehaja med slehernikom in mojstrom, sprijaznjenostjo in burkaštvom, med skorajda naivnim humanizmom in jedkim komentiranjem sveta; med odrom in življenjem, vlogo in njenim nosilcem - pri čemer ni prav vselej jasno, kje se konča prva in začne drugi," je zapisala žirija, ki so jo sestavljali novinar kulturne redakcije Dnevnika Gregor Butala, dekan AGRFT Tomaž Gubenšek in abonentka MGL Vesna Miloševič Zupanič. Nagrado podeljuje Dnevnik.

Kot so zapisali, se je umetnik popolnoma zlil z likom, da bi skozi njega obenem postal on sam, pri tem pa je v vsej ranljivosti razgrnil različne sloje igralske - in igralčeve - osebnosti. Vse to zgolj zato, da bi še enkrat vzpostavil gledališče kot prostor potovanja k nekakšni resnici sveta, kjer je - kot je zapisal v svojem prologu k predstavi - vse zares in hkrati ni, kjer tudi kdor umre, v resnici preživi".

Vrsta izjemnih vlog

45-letni igralec je leta navduševal v številnih vlogah, za svoje gledališko delo je leta 2000 prejel Severjevo nagrado. Od lani je bil predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije, ob igranju je tudi pisal in režiral. Nastopil je tudi v več celovečernih filmih; posnel je številne kratke filme in radijske igre, dolga leta pa je sodeloval tudi z našo televizijo. Vodil je več silvestrskih oddaj, leta 2006 pa prejel viktorja za posebne dosežke za stvaritev Ana Lize, lika, ki ga je upodobila njegova nekdanja žena Nataša Tič Ralijan.

Predstava Svetovalec - Katalog burlesknih dialogov je bila uvrščena v tekmovalni program letošnjega Borštnikovega srečanja. Kot so sporočili iz MGL, bo na festivalu predvajana projekcija posnetka premierne izvedbe.

