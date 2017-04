Primer Polanski: Samantha Geimer na tožilstvo naslovila ostro pismo

Dogajanje, ki sega v leto 1977

26. april 2017 ob 14:54

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Poljski režiser Roman Polanski, ki danes živi v Franciji, je že pred časom na sodnika v Los Angelesu naslovil pisno prošnjo, naj odpečati tajni magnetogram pričanja tožilca, saj verjame, da bo ta potrdil dogovor o njegovem priznanju krivde, po katerem mu ni treba v zapor.

"Takšni, kot ste vi, ne bi smeli zlorabljati primerov slavnih osebnosti, da bi prišli v središče zanimanja in za karierno napredovanje," pa je nedavno v pismu tožilstvu zapisala Samantha Geimer, ki je bila kot 13-letno dekle žrtev posilstva takrat 43-letnega Romana Polanskega, zaradi česar ZDA že več desetletij terjajo njegovo izročitev. Osrednje sporočilo njenega ostrega pisma so obtožbe, ki letijo na losangeleškega tožilca Jackieja Laceyja in njegovo namestnico Michele Hanisee, ki vodita primer Polanski.

Zgolj skrb za lastno kariero?

Danes 54-letna Geimerjeva je namreč prepričana, da jim gre v tem sodnem primeru le za njihove lastne kariere, ne pa za dejansko razrešitev primera. Nezaslišano se ji zdi, da tožilstvo še naprej prikriva nepravilnosti, ki trajajo že 40 let. "Ne vi, ne tisti pred vami me niste zaščitili. Name ste gledali z zaničevanjem, zločin, ki je bil storjen nad menoj, ste izrabljali za lastno karierno napredovanje," njeno pismo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Samantha Geimer si po pisanju AFP-ja prav tako prizadeva za objavo prepisa tajnega magnetograma pričanja tožilca Rogerja Gunsona, ki je prvi vodil ta primer. Sodišče v Los Angelesu je pred časom zavrnilo enako prošnjo Polanskega, poleg tega režiserju ni hotelo dati zagotovila, da ga ob morebitni vrnitvi v ZDA ne bo doletela zaporna kazen. Po besedah državnega tožilca namreč režiser le zato, ker je slaven, ne more biti deležen posebne obravnave.

Tožilstvo: nikoli nismo ničesar prikrivali

Haniseejeva je na zaslišanju v tem tednu na obtožbe Geimerjeve odgovorila, da niso nikoli ničesar prikrivali. Obravnava zahteve za odpečatenje tajnega magnetograma pričanja tožilca Gunsona je po pisanju AFP-ja napovedana za 9. junij.

Spomnimo, Roman Polanski je bil obtožen spolnega odnosa s Samantho Geimer leta 1977 v Los Angelesu po nekem fotografiranju, pred dejanjem naj bi jo tudi omamil. Režiser se je sojenju izognil tako, da je priznal spolni odnos z mladoletnico in 42 dni preživel v zaporu.

Vendar je leta 1978, prepričan, da bo sodnik dogovor o priznanju krivde zavrnil in mu prisodil visoko zaporno kazen, zapustil ZDA. Leta 2009 so ga na podlagi ameriške tiralice aretirali na letališču v Zürichu. Po desetih mesecih, ki jih je deloma preživel v hišnem priporu v svoji hiši na obrobju Gstaada, so julija 2010 švicarske oblasti zavrnile njegovo izročitev ZDA in ga izpustile na prostost. Nazadnje je njegovo izročitev ZDA decembra zavrnilo poljsko vrhovno sodišče.

P. G.