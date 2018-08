Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Udeleženci kampa bodo do 26. avgusta v Kranju izpopolnjevali svoje znanje pri domačih in tujih mentorjih, obiskovalcem festivala pa bo na voljo bogat glasbeni program. Foto: BoBo Čast odprtja festivala pripada Alenki Godec in mladi zasedbi Big band Bled. Foto: Arhiv RTV SLO (Stane Sršen in Hugo Šekoranja) Kranjski kamp je namenjen vsem profesionalnim in amaterskim džez, pop in klasičnim glasbenikom, ki se želijo v poletnih dneh izpopolniti na področju džez in pop glasbe, in sicer klavirja, kitare, tolkal, bas kitare, kontrabasa, trobente, saksofona, trombona, teorije, harmonije, branja not, sodelovanja v malih skupinah in v orkestru ter nastopanja. Foto: BoBo Dodaj v

Profesionalni in amaterski džezisti se spet družijo v Kranju

Začenja se 15. Jazz kamp Kranj

17. avgust 2018 ob 09:09

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Kranj je v teh dneh znova postojanka profesionalnih in amaterskih džez, pop in klasičnih glasbenikov, ki želijo v poletnih dneh izpopolniti svoje glasbeno znanje. Tradicionalni Jazz kamp Kranj nocoj na Pungertu odpira koncert Big banda Bled in Alenke Godec, domači in tuji mentorji pa bodo svoje znanje v gorenjskem mestu delili do 26. avgusta.

Festival seveda tudi letos ni namenjen zgolj udeležencem, ki se izpopolnjujejo na področju džez in pop glasbe, ampak z bogatim glasbenim programom nagovarja tudi druge obiskovalce festivala.

Kranjski jazz kamp omogoča izpopolnjevanje v klavirju, kitari, tolkalih, bas kitari, kontrabasu, trobenti, saksofonu, trombonu, teoriji, harmoniji, branju not, sodelovanju v malih skupinah in v orkestru ter nastopanju. Udeleženci bodo sodelovali z znanimi vrhunskimi džez in pop glasbeniki iz Slovenije ter tujine.

Mentorska ekipa ostaja nespremenjena: svoje znanje prenašajo David Gazarov iz Nemčije in Madžar Emil Spanyi, francoski bobnar Christophe Bras, saksofonist in flavtist Adam Klemm, avstrijska jazzovska pevka Ines Reiger, Matjaž Mikuletič na trombonu, kitarist Primož Grašič, trobentač Dominik Krajnčan, kontrabasist Aleš Avbelj in pevec ter klaviaturist Georgie Fame.

Najprej koncert mentorjev, ob sklepu se predstavijo slušatelji

Glasbeniki se na džez kampu izpopolnjujejo in pridobivajo nove ideje tudi tako, da medsebojno sodelujejo v manjših in večjih zasedbah, se preizkušajo v raznovrstnih stilih, na odru preživijo več časa in razvijajo stik z občinstvom. Slušatelji se bodo predstavili ob zaključku kampa prihodnjo soboto, in sicer bodo dopoldan z Jazz kamp Kranj festom poživili dogajanje v Kranju, zvečer pa bodo nastopili še na zaključnem koncertu. Mentorjem glasbenih delavnic pa bo mogoče prisluhniti na koncertih že to soboto in sredo.

V festivalskem delu kampa bo mogoče prisluhniti tudi drugim zasedbam. V nedeljo bo na oder stopil slovenski Ober Dixie band, v ponedeljek bo v Kranju gostovala poletna šola džeza iz Grožnjana, v torek se bo predstavila slovensko-hrvaška zasedba Branimir Gazdik kvartet. V četrtek se bo Igor Lumpert kvartet poklonil Billie Holiday, v petek pa na oder kranjskega jazz kampa znova prihaja mednarodna zasedba Eddie Luis & Die Gnadenlosen - XL, ki jo sestavlja 11 virtuozov iz devetih držav.

Alenka Godec z glasbenimi zanesenjaki z Bleda

Nocojšnji uvodni večer bo, kot rečeno, pripadal Alenki Godec, priznani pop in džez izvajalki, ki ima v repertoarju poleg svojih pesmi še vrsto slovenskih in tujih zimzelenih melodij, filmske glasbe, džezovskih ritmov in svetovno znanih pop skladb. Nastopila bo danes ob 20.30 na Pungertu z mlado zasedbo Big band Bled, ki deluje šele dve leti in združuje glasbene zanesenjake, večinoma z Bleda in okolice. Gre za klasičen veliki orkester, katerega umetniški vodja je Gregor Grašič, orkestru pa bo tokrat dirigiral njegov brat Primož Grašič.

M. K.