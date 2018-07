Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Junaški trud reševalcev je bil poplačan: uspelo jim je rešiti vseh dvanajst dečkov in njihovega trenerja, ki so bili 17 dni ujeti v jami na Tajskem. Foto: Reuters Zgodba je odlična, a ne bi hotel prebrati tristotih strani na to temo. Mislim, da je to bolj material za revije. Ampak seveda bo nekdo prodal koncept za milijon dolarjev. literarni agent Binky Urban Dečki, stari med 11 in 16 let, in njihov trener so bili v jami ujeti od 23. junija, potem ko je po njihovem vstopu v jamo območje zajelo hudo deževje in jim onemogočilo izstop. Po obsežni reševalni operaciji, v kateri so se domačim potapljačem pridružili tuji kolegi, sta jih po devetih dneh našla britanska potapljača. Foto: Reuters Sorodne novice Nevarna misija uspela: 12 dečkov s trenerjem je rešenih Dodaj v

Prvi načrti za film o "drami v tajski jami"

11. julij 2018 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi tajski nogometaši, ki so se pravkar varno rešili iz jame, najbrž kmalu potujejo še na filmska platna: hollywoodska tekma za upodobitev dramatične zgodbe s srečnim koncem se je že začela.

Vsaj en hollywoodski filmski producent je že na Tajskem, kjer si prizadeva dobiti pravice za ekranizacijo dramatične rešitve in predhodne kalvarije, ki so jo 17 dni prestajali najstniki.

Soustanovitelj produkcijske hiše Pure Flix Entertainment Michael Scott je za časopis The Wall Street Journal potrdil, da se v teh dneh res mudil okrog trenutno najslavnejše jame na svetu. Njegova ekipa medtem že išče potencialne igralce, scenariste in investitorje, ki bi lahko pomagali pri uresničenju projekta.

Zanimanje za morebitni film se je razbohotilo v trenutku, ko je bilo jasno, da so vsi otroci preživeli in ne bodo imeli dolgoročnih posledic. Producentom je jasno, da je treba kovati železo, dokler je vroče, in se opreti na neverjetno zanimanje svetovne javnosti za dramo na Tajskem.

Reševanje iz jam se je v preteklosti že izkazalo za telegenično tematiko: omeniti velja celovečerec The 33, ki tematizira nesrečo v čilskem rudniku, ali pa film The Pennsylvania Miners’ Story (2002) o reševanju devetih rudarjev iz premogovnika Quecreek.

Kdor prej pride, si lažje pridobi zaupanje

Michael Scott je imel srečo, da poletne mesece vsako leto preživlja na Tajskem, zato se je na lokaciji znašel celo pred nekaterimi svetovnimi mediji – in definitivno pred vsemi kolegi iz lastne stroke, kar zna biti v takih situacijah odločilna prednost. Zdaj poskuša od vpletenih posameznikov pridobiti "življenjske pravice", kar bi podjetju omogočilo dramatizacijo in ekranizacijo resničnih dogodkov.



Dogodki v jami Tham Luang bodo najverjetneje zaživeli tudi v drugih formatih. Televizija Discovery je posnela enourno dokumentarno oddajo, ki bo na sporedu že v petek, poroča filmski blog Deadline.

Bi brali knjigo?

Naslednja na spisku je najverjetneje založniška industrija. "Dober pisec bi gotovo lahko razkril plasti te zgodbe, ki jih še ne poznamo," je prepričana ena izmed urednic založbe Macmillan Jamie Raab. "Vprašanje je samo, ali nam lahko knjiga pove še kaj, česar nismo izvedeli iz teh izjemno dramatičnih poročil v medijih. Bo čez več mesecev zgodba ljudi še vedno zanimala?" Sama ponudb za knjigo še ni dobila, a jih pričakuje, je priznala za omenjeni časopis. Pri tem se je treba zavedati, da bo težko "dramatizirati" ali razčlenjevati zgodbe in ozadja dečkov, ker so pač tako mladi. "Knjiga Into Thin Air Jona Krakauerja (o smrtonosni odpravi na Mount Everest, op. n.) je bila tako fascinantna, ker so protagonisti prihajali iz popolnoma različnih okolij."

"Zgodba je odlična, a mislim, da ne bi hotel prebrati tristotih strani na to temo," je bil iskren literarni agent Binky Urban. "Mislim, da je to bolj material za revije. Ampak seveda bo nekdo prodal koncept za milijon dolarjev." Cindy Spiegel, ki vodi založbo Spiegel & Grau pod okriljem Penguina, pravi, da bi jo zanimala knjiga, ki bi nastala na podlagi pogovorov s trenerjem. "Morala bi se osredotočati na njegovo budistično znanje, s katerim je lahko fantom vdihnil dovolj moči in poguma, da so preživeli."

A. J.