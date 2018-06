Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Irwin je skupina petih slikarjev, ki jo sestavljajo Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Foto: BoBo Za nastanek zbirke je bil zaslužen idejni vodja galerije, letos preminuli Matjaž Gantar. Začetek likovne zbirke Adriatic Slovenice sega v leti 2007 in 2008, prvi nakupi del skupine Irwin pa v leto 2008. Foto: BoBo Sorodne novice Skupina Irwin na Sardiniji: Čas za novo državo, nekateri pravijo, da lahko tam najdeš srečo Umrl je Matjaž Gantar Dodaj v

Razstava del skupine Irwin po idejni zasnovi Matjaža Gantarja

Na ogled bo 19 del iz 80. in 90. let dvajsetega stoletja

13. junij 2018 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V AS Galeriji na Dunajski 63 nocoj odpirajo razstavo del skupine Irwin, ki so v lasti družbe Adriatic Slovenica in družine Gantar.

Na ogled bo 19 del iz 80. in 90. let dvajsetega stoletja, ki sicer krasijo pisarne, hodnike in sejne sobe družbe ter niso skrite v depojih, kakor je to običajno za večino del iz zbirk galerij in muzejev.

Prvi nakupi del skupine Irwin leta 2008

Za nastanek zbirke je bil zaslužen idejni vodja galerije, letos preminuli Matjaž Gantar. Začetek likovne zbirke Adriatic Slovenice sega v leti 2007 in 2008, prvi nakupi del skupine Irwin pa v leto 2008.

Šlo je za načrtno in sistemsko zbiranje del ter dopolnjevanje zbirke z vsakoletnimi nakupi. S postavitvijo želijo v AS Galeriji predstaviti vsa umetniška dela skupine Irwin, ki so uvrščena v zbirko, na enem mestu in jih postaviti na ogled javnosti.

"Lahko bi rekli, da ta dela, katerih jedro sestavljajo slike, predstavljajo tudi ponos omenjene zbirke. S tovrstno razstavo želimo tudi promovirati zbirko Adriatic Slovenice in hkrati doseči večjo prepoznavnost kot podjetje, ki se zaveda pomena likovne umetnosti v družbenem prostoru," je zapisala kustosinja galerije Petra Bizilj Silva.

Predstavljena bo prva faza skupine Irwin

Med deli v zbirki je, denimo, slika Mladinske delovne akcije (1987), ki odslikava čas in prostor, v katerem je nastala. Delo namreč sega v prvo fazo skupine Irwin in izhaja iz plakata za Mladinske delovne akcije leta 1985. V njej je tudi delo Elektrifikacija iz leta 1988, ki spada v serijo slik, spodbujenih s kultno umetnino Rdeči reviji iz leta 1987. V obrisih naslikani Lenin stoji za govorniškim pultom pod trboveljsko cementarno, ki se prikazuje iz grudaste površine premoga.

Nekatera dela iz zbirke Adriatic Slovenica so sicer bila že razstavljena v sklopu postavitve Moderne galerije Neue Slowenische Kunst (NSK): Od Kapitala do kapitala.

Ena od ustanoviteljic gibanja NSK

Irwin je skupina petih slikarjev, ki jo sestavljajo Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Je ena od ustanoviteljic gibanja NSK – skupina, ki je izšla iz Laibacha in je nastopila leta 1983 kot skupina avtorjev brez lastne identitete, saj so njihova dela skupinsko avtorsko delo. Skupina je vzbudila pozornost v nekdanjem jugoslovanskem prostoru pa tudi v tujini in Sloveniji. Njihova dela so v veliko mednarodnih zbirkah sodobne umetnosti.

Irwini v svojih delih uporabljajo najrazličnejše tehnike in sloge. Vanje aplicirajo motive socialističnega realizma, umetnosti tretjega rajha, elemente evropskih avantgardnih gibanj, denimo italijanskega futurizma in sovjetskega konstruktivizma. Poudarjajo slovensko motiviko in tradicijo 19. in 20. stoletja ter tudi motiviko, značilno za NSK. Njihove razstave so pravi multimedijski nastopi, je še zapisala kustosinja.

