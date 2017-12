Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Satirični časopis Pipec "ga seka" že od leta 1963. Foto: MMC RTV SLO Slike, humorno obarvani članki in karikature so odraz časa in bivanja predvsem na celjskem področju, ki sega vse tja od Sotle pa do Rinke. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Pipec spet bode Dodaj v

Satirični časopis Pipec ga spet seka!

Kako se je začelo sojenje slovenskemu banksterju?

16. december 2017 ob 13:00

Celje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Izšla je letošnja številka satiričnega časopisa Pipec, ki ga enkrat letno že 54 let izdaja celjski aktiv Društva novinarjev Slovenije. Pipec ostaja v teh letih edini satirični časopis pri nas, vsako leto pa imajo snovalci večjo zagato ali se dela sploh lotiti.

Težko je namreč prodati zadostno število oglasnega prostora, ki bi pokrilo stroške tiska in distribucije časopisa. Ta izhaja na 32 straneh, bralci pa ga dobijo brezplačno. Članki in skice so bili v prejšnjih letih tudi ogledalo za marsikoga, ki je v besedilu prepoznal ost zaradi svojega ravnanja, tako da se mnogi sodelovanju s časopisom raje izognejo.

Slike, humorno obarvani članki in karikature so odraz časa in bivanja predvsem na celjskem področju, ki sega vse od Sotle pa do Rinke.

Tako Pipec objavlja, kako so se župani Celja, Velenja in Ljubljane v pravljičnem decembru posvetili svojim meščanom, kako se je začelo sojenje prvemu slovenskemu banksterju, ki se ne spomni niti tega, kako se piše, zakaj kmetje odstavljajo razvpiti šaleški lobi in kako bo najbolj etična stranka naredila red v celjski bolnišnici, v kateri pa za zdaj ne namerava odstavljati tudi pacientov.

Selfie z županom in pohano piško

Samo v Pipcu lahko prebirate, kje na Celjskem bodo dobili nov turistični spominek: selfie z županom in pohano piško. V Šmarju pri Jelšah bodo odprli vrtec s prilagojenim programom za odrasle, ki jim gre na otročje v prepirih v tamkajšnjih javnih zavodih, v Šentjurju bodo po vzoru žalske fontane piv postavili vinsko štirno, razvpiti vitanjski KSEVT pa bo postal Pohorski Gardaland.

Zbadljivi nagajivec je vzel pod satirični drobnogled tudi smetarsko vojno v Zgornji Savinjski dolini in druge lokalne zdrahe med Rinko in Sotlo ter dregnil tudi prek Trojan.

15 tisoč izvodov naklade

Letošnja številka Pipca je izšla v nakladi približno 15 tisoč izvodov. "Sekamo ga že od leta 1963!" so zapisali člani uredniškega odbora tega "dominantnega medija v službi smešne resnice". V odboru so sodelovali, tako je že vrsto let, Franček Kramer, Miran Korošec in Brane Piano, delu se je letos pridružila še novinarka Dela Špela Kuralt. Še nekaj je bilo sodelavcev na terenu, predvsem novinarjev celjskih medijskih hiš. Karikature so delo Borija Zupančiča in Miše Zupančič.

Urednik Franček Kramer ob današnjem izidu Pipca pravi: ''Veseli nas, da smo tudi letos uspeli izdati Pipca. Nekoliko težje smo sicer zbrali potrebna finančna sredstva, a na srečo ne primanjkuje tem, o katerih je mogoče na humoren in piker način marsikaj napisati.'

Duška Lah, TV Slovenija