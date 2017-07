Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festival je namenjen širši javnosti različnih starosti in okusov, torej tako otrokom kot mladini in odraslim, ki imajo različne kulturne afinitete. Program obsega koncerte, literarne dogodke, gledališke predstave, filmske projekcije, razstave, ustvarjalne delavnice in tako imenovano Škucevo tržnico. Foto: Škuc / Simao Bessa Preden se spusti noč, pridejo na račun najmlajši "Škucevci". Foto: Škuc / Simao Bessa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Se dobimo pred Škucem? Zmenek s sedemnajstletno tradicijo

Nepogrešljiv del poletja v Stari Ljubljani

21. julij 2017 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S cirkuško predstavo Teatra Cizamo Skoraj najboljši cirkus se bo zvečer pred Škucem na Starem trgu začel festival Dobimo se pred Škucem, ki bo do 30. julija ponudil 45 dogodkov.

V letošnji program so poleg ustaljenih festivalskih sklopov vključili tudi dokumentarna filma Metoda Pevca Film pred oltarjem in Enfant Terrible Damjana Kozoleta.

Na festivalu, ki poteka že 17. leto zapored, se bodo v sklopu Muzika na starem trgu predstavili Nadežda Tokareva in Evgenij Sinajskij, Orkestrada, Balans, Brencl banda, Baby Blue Gun, ZA SRCE MOje (Zvonka T Simčič, Katarina Kovač, Valentina Praprotnik, Mateja Mavri, Nataša Smrdel in Zvonka Krebelj), Širom, JazzOud Quartet, Vito Marenče Vito, Angel Lopez, Fran Vilchez in Andrej Tomazin in Aritmija feat. Sabiha Khan & Vinayak Netke.

Z glasbo pa bo letos povezan tudi cikel Teater v galeriji, ki bo vključeval kabaret in ples, kot tudi dve predstavi Kabareta Tiffany. Za otroke pa so pripravili koncert Orkester izvirnih inštrumentov in ustvarjalno delavnico Izvirci.

V sklop Teater v galeriji so vključili predstavi za odrasle - Pred vami stojim gola in ŠvarcTanc - ter osem predstav za otroke Skoraj najboljši Cirkus, Halo, Rdeča kapica?, Totem, Hvaležni medved, Pošastozavri in jabolko spora, Pavliha, Izgubljeni glasek in Knedl.

Delavnice letos v znamenju Plečnika

Letos so znova v program vključili ustvarjalne delavnice, namenjene vsem generacijam. Ob Plečnikovem letu bodo na voljo tematske delavnice, ki se navezujejo na delo velikega arhitekta. Med večdnevnimi delavnicami bodo Sitotisk express: Prosto po Plečniku, Fotogram, #plecnikustvarja in Ročno pletenje. Ponudili bodo še sedem enodnevnih ustvarjalnic.

Na ogled bosta tudi dve razstavi. Študentje Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovni tehniški fakulteti bodo letos pripravili razstavo Ročne tehnologije. Druga razstava pa bo predstavila dela z naslovom 30'' - portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb fotografinje Jasne Klančišar.

Vsi dogodki, ki se bodo v primeri dežja selili v prostore Galerije Škuc, so brezplačni.

